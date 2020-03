Is anderhalve meter afstand voldoende? Vaccinoloog schept duidelijkheid: “We gaan niet iedereen met smetvrees opzadelen” Vaccinoloog Pierre Van Damme ziet geen reden om WHO-aanbeveling strenger te maken Marc Coppens

31 maart 2020

10u42 3 Medisch Wie een coronabesmetting wil vermijden, dient afstand te bewaren, anderhalve meter om precies te zijn. Wetenschappers en beleidsmakers blijven er de nadruk op leggen. Maar volgens het Massachusetts Institute of Technology (MIT) reiken druppels van een niesbui wel tot 8 meter ver. Is die anderhalve meter nog wel voldoende?

Bij social distancing word je geacht minstens anderhalve meter verwijderd te blijven van de dichtstbijzijnde persoon. Het is één van de drie ‘checks’ naast ‘Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen’ en ‘Ik houd met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact.’ Maar is dat voldoende? Volgens het MIT worden niesdruppels met een gemiddelde snelheid van 35 meter per seconde, gelanceerd - ter vergelijking: op de snelweg flirt je met die snelheid (126 kilometer per uur) met een boete - en reiken die druppels tot wel 8 meter. Hoestdruppels belanden dan weer 6 meter verder.

“Anderhalve meter is zelfs meer dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt (namelijk 1 meter, red)”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme. “Die aanbeveling geldt voor druppelinfecties, zoals hier het geval is. Voor aerosolinfecties, waarbij de besmetting wordt verspreid via een nevel van minuscule druppeltjes, moet een afstand van wel 10 meter in acht worden gehouden. Bijvoorbeeld bij mazelen. Covid-19 is een druppelinfectie waarbij één besmet persoon gemiddeld twee à drie mensen besmet, dat bevestigen alle statistieken en epidemiologische studies. Bij aerosolinfecties geldt een reproductie van 14 tot 16, en zie je een compleet ander verloop van de epidemie.”

“Niesdruppels volgen een parabolische baan, met andere woorden: 9 kansen op 10 dat die laatste druppels anderhalve meter verder bij de schoenen landen. En als er toch druppels verder zouden waaien, dan zijn die bijzonder klein, en niet in staat om een besmetting over te brengen. Om besmet te worden moet je immers aan een minimumconcentratie aan virus blootgesteld worden, iets waar die MIT-onderzoekers geen rekening mee hielden. Bovendien niest tegenwoordig bijna iedereen in de elleboog of in een zakdoek. Anderhalve meter is dus prima. We gaan niet iedereen met smetvrees opzadelen, want dan zijn we echt verkeerd bezig. We moeten hier ons gezond verstand blijven gebruiken.”

