Intensivist UZ Leuven: “Nog maar voor twee weken speciale mondmaskers”



IB

18 maart 2020

01u31

Bron: VRT 16 Medisch Gisterenavond was in de talkshow ‘Vandaag’ met Danira Boukhriss Terkessidis intensivist en arts op de afdeling intensieve zorgen van het UZ Leuven Geert Meyfroidt te gast. Hij legde duidelijk uit welke risico's artsen en verpleegkundigen lopen bij het verzorgen van Covid-patiënten en hoezeer die risico's vergroot worden indien zij niet beschikken over de juiste beschermende kledij en in het bijzonder speciale mondmaskers, waarvan een tekort dreigt.

“We staan voor de grootste nachtmerrie van ons leven", steekt Meyfroidt van wal over de coronacrisis. “Wat er nu op ons afkomt, daar kunnen we niets meer aan doen. Dat moeten we de komende twee weken uitzieken. Maar afhankelijk van hoe goed de mensen nu opvolgen wat er gevraagd wordt en in de geest van die maatregelen handelen, gaan wij als het goed is binnen twee weken een minder grote toevloed krijgen”, aldus de arts, die zegt dat het aantal zieken om de twee a drie dagen vermenigvuldigt en mogelijk zelfs verdubbelt.

Om die grote toevloed van patiënten op te vangen, heeft het UZ Leuven al een extra afdeling geopend, buiten de twee reguliere afdelingen intensieve zorgen die naar verwachting zeker niet toereikend zullen zijn voor de verwachte instroom aan zieken. “We zijn ons aan het klaarmaken voor de grote piek, die tegen het einde van de week verwacht wordt. Daar zullen we klaar voor zijn.”

Stocks aan hoogwaardige beschermingsmiddelen kritisch

Toch maakt Meyfroidt een belangrijke kanttekening: “De stocks aan hoogwaardige beschermingsmiddelen zijn kritisch. Daarbij heb ik het over de beschermingsmiddelen die nodig zijn bij bijvoorbeeld het plaatsen van een beademingsbuis bij een Covid-patiënt: dat is een van de gevaarlijkste procedures, omdat je boven de opengesperde keel vol virussen van een patiënt moet hangen om de buis te plaatsen. Om dit veilig te kunnen doen heb ik een bril, een scherm, een speciaal masker dat nauw aansluit, een schort en twee paar handschoenen nodig. Van al die dingen is de voorraad kritisch.”

“Maar het meest kritisch zijn die speciale maskers, in die mate zelfs dat we voor twee weken verder kunnen, terwijl we weten dat we voor maanden vertrokken zijn”, zegt Meyfroidt, die zegt al zeker een jaar van zijn leven verloren te hebben aan stress om de speciale mondmaskers. “Ze hebben ons zelfs al gevraagd of we die procedures nog zullen uitvoeren als de voorraad op is… We gaan dat moeten doen, wie gaat het anders doen? We kunnen toch moeilijk iemand letterlijk en figuurlijk laten stikken?”

Om maskers te sparen houden artsen ze zo lang mogelijk op - “en dat is extreem oncomfortabel” - en stellen ze handelingen als naar het toilet gaan of tussendoor een tas koffie drinken voorlopig zo lang mogelijk uit. “Want daarna moet je een nieuw masker op”, aldus Meyfroidt. “We zijn extreem zuinig en onderzoeken nu ook of ze gehersteriliseerd kunnen worden – een procedure die helemaal niet gestandaardiseerd is. Dat lijkt te kunnen, dus we gaan ze verzamelen en hersteriliseren. Voor de rest van de uitrusting kunnen we nog wel eventjes verder…”

“Einde van de week nieuwe lading verwacht”

Vicepremier Alexander De Croo, die ook mee aan tafel zat, net als minister van Justitie Koen Geens en journalist Christophe Deborsu, probeert Meyfroidt gerust te stellen wat betreft het dreigende tekort aan speciale maskers. “Eind deze week komt er een nieuwe lading van die speciale maskers toe”, zegt De Croo. “Zeker weten deze keer?”, vraagt Deborsu meteen sceptisch. “Ik zal het ook pas geloven als ik ze zie”, klinkt het diplomatiek bij De Croo, die stelt dat alle Europese landen met dezelfde uitdaging geconfronteerd worden, aangezien iedereen “in deze mondiale crisissituatie” afhankelijk is geworden van in China geproduceerde maskers. “Dat zal een van de grote lessen zijn voor hierna.”