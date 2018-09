Informatie over bloeddonatie zorgt voor meer begrip over uitsluitingscriteria: ben jij op de hoogte? AW

28 september 2018

18u14

Bron: Rode Kruis 0 Medisch Ondanks versoepelingen van de wetgeving –sinds enkele maanden mag men bloed geven boven 71 jaar- blijft het Rode Kruis actief zoeken naar donors. Er gelden immers nog talrijke uitsluitingscriteria. En daar is de Vlaming vaak niet goed van op de hoogte. Uit een recente studie van het Rode Kruis blijkt echter hoe beter de beperkingen gekend zijn, hoe beter ze aanvaard worden. Ben jij op de hoogte van alle uitsluitingscriteria?

Bloed geven doet leven, maar wie mag eigenlijk geven? Tot voor kort mochten ouderen (+70) bijvoorbeeld geen bloed meer geven, maar die maximumleeftijd is onlangs opgetrokken. Verder mag het bloed natuurlijk geen overdraagbare ziekten zoals hiv en hepatitis B of C bevatten. Dat spreekt voor zich. Maar op zulke ziektes uit te sluiten, worden bepaalde beroepen of bevolkingsgroepen uitgesloten bij het doneren van bloed. Prostituees mogen bijvoorbeeld geen bloed geven. Ook homomannen of ‘mannen die seks hebben met mannen’ (MSM) sluit men uit als ze het afgelopen jaar seks hadden met een andere man.



Vooral van het laatste criterium zijn velen niet op de hoogte. Maar liefst 64 procent van de respondenten wist helemaal niets over de MSM-regel. Een kleine helft vond het ongepast dat die groep wordt uitgesloten. Maar nadat ze geïnformeerd werden, met behulp van cijfers, waarom MSM een risicogroep vormen, begreep de meerderheid de regel. De kans dat mannen die seks hebben met andere mannen hiv oplopen, is vijf procent of 1 kans op 20. Bij heteromannen is de kans 1 op 1.000.

Uitsluitingscriteria bij de vragenronde

Daarom worden vragen gesteld voor de bloeddonatie. Daarbij is het de bedoeling dat men het Rode Kruis op de hoogte brengt van eventuele uitsluitingscriteria. Die uitsluitingscriteria kunnen niet enkel de ontvanger, maar ook de donor zelf in gevaar brengen.



Zo mag iemand die uitzonderlijk mager is ook geen bloed geven. Ook voor zwangere vrouwen is het niet veilig om een halve liter –de hoeveelheid die het Rode Kruis aftapt bij een bloeddonatie- te doneren. Zelfs wanneer je de tandarts nog maar pas bezocht, mag je geen bloed geven. Het tandvlees is namelijk erg gevoelig en de bloedvaatjes ligger er dicht tegen de oppervlakte. Aangezien de mond een haard voor bacteriën is, kunnen die via de wondjes makkelijk in het bloed terechtkomen.

Aangezien 64 procent van de respondenten niet op de hoogte was van de MSM-regel, zullen ze waarschijnlijk ook niet op de hoogte zijn van het tandartsbezoek. Daardoor begrijpen ze de reden tot uitsluiting misschien niet of minimaliseren ze die, besluiten de onderzoekers bij het Rode Kruis. Een gevolg kan zelfs zijn dat ze de vragenlijst niet naar behoren invullen.

Het belang van informeren

De onderzoekers concluderen dan ook dat het belangrijk is om de bevolking voldoende te informeren over de uitsluitingscriteria en waarom ze gehanteerd worden. Op die manier kan bloed doneren honderd procent veilig zijn.