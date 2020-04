In oktober vaccin tegen coronavirus? Zwitserse onderzoekers denken dat het kan HLA

22 april 2020

11u48

Bron: Belga 5 Medisch Massa-immunisatie met een nieuw ontwikkeld vaccin tegen het coronavirus SARS-CoV-2 kan in Zwitserland mogelijk al starten in oktober. Dat zegt immunoloog Martin Bachmann.

Het Zwitserse geneesmiddelenagentschap Swissmedic bevestigde dat het praat met wetenschappers, onder wie Bachmann, die werkt aan het universitair ziekenhuis van Bern. "Het tijdschema is zeer optimistisch, maar het is niet helemaal onwaarschijnlijk", zei Lukas Jaggi, woordvoerder van Swissmedic, deze week. "Vanwege de urgentie van de coronaviruspandemie, praten we over goedkeuringsprocedures van weken, geen maanden.”

Als het vaccin aan alle criteria voldoet, kan het al groen licht krijgen voor het einde van het jaar, zei de woordvoerder.

Bachmann zei aan journalisten dat hij al succesvolle tests uitvoerde met muizen. De wetenschapper gebruikte de gensequentie van het nieuwe coronavirus, dat China publiceerde in januari, om proteïnen te isoleren die het virus in staat stellen om zich aan menselijke cellen te klinken. Vervolgens gebruikte hij deze gensequentie om een soort dummy-virus te bouwen dat mensen niet ziek maakt, maar een immuunreactie losweekt, waarmee het lichaam het echte virus kan afweren.

Bij het vaccinatieproject zijn Chinese en Letse partners betrokken.

