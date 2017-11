In dit restaurant is iedereen in de keuken seropositief Koen Van De Sype

15u14

Bron: Casey House, The Guardian 0 Casey House Drie van de koks die in de keuken van June's Eatery werken. Medisch In de Canadese stad Toronto is een uniek pop-uprestaurant opengegaan. Niet omwille van de bijzondere locatie of wat er wordt geserveerd, maar om wie er in de keuken staat: alleen personeel dat seropositief is. June’s Eatery kwam er nadat een poll had aangetoond dat heel wat mensen nog altijd bang zijn om voedsel te delen met iemand die hiv heeft.

Het gaat om een initiatief van Casey House, een Canadees ziekenhuis dat zich exclusief richt op mensen die leven met hiv of aids. Tot voor kort had bijna niemand van de 14 personeelsleden ooit een voet in de keuken van een restaurant gezet, maar vandaag staan ze vrolijk stukken vlees te versnijden, groenten fijn te hakken en in de potten en pannen te roeren.

Stigma's

Het idee ontstond nadat onlangs uit een rondvraag bleek dat amper de helft van de Canadezen bewust voedsel zou delen met iemand die seropositief is of een maaltijd zou eten die bereid is door iemand met hiv. En dat terwijl elke dag gemiddeld 7 mensen in Canada te horen krijgen dat ze seropositief zijn. “We wilden met ons restaurant de stigma’s die nog altijd bestaan de wereld uit helpen”, aldus Joanne Simons van Casey House. (lees hieronder verder)

Casey House Het personeel van het pop-uprestaurant.

“Want hoewel we al ver verwijderd zijn van de beginjaren van de ziekte – toen patiënten geflankeerd door verplegers werden binnengebracht in Hazmat-pakken – bestaan er nog heel wat misvattingen”, gaat ze verder. “Ik denk dat er nog altijd een idee leeft dat als je gewoon menselijk contact hebt met iemand die seropositief is, je besmet kan raken en dat het een doodstraf is.”

Het restaurant bood een opportuniteit. “Er komen bijvoorbeeld vragen over wat er gebeurt als iemand in de keuken zich snijdt”, aldus Simons. “Wel, net hetzelfde als in elke andere keuken. We verlenen eerste hulp, we gooien alles wat met bloed in aanraking is geweest weg en poetsen de betrokken oppervlaktes. Dat zouden we ook doen als ons personeel niet seropositief was. Dat is basishygiëne.”

Besmet

Anderen maken zich zorgen dat ze op een of andere manier besmet kunnen worden. “Er is geen enkel risico om hiv op te lopen als je samen met een patiënt eet”, klinkt het. “Het virus kan niet lang overleven buiten het lichaam en het gaat kapot als het wordt gekookt.” (lees hieronder verder)

Casey House Het restaurant.

Een van de koks is Muluba Habanyama (24). Ze verloor haar beide ouders aan de ziekte en liep de aandoening ook zelf op. “Toen ik opgroeide hield ik mijn status angstvallig geheim”, vertelt ze. “Als ik bij vriendinnetjes ging logeren, was ik altijd bang dat ze zouden merken dat ik medicatie nam. Een van mijn leraressen liet me van papieren borden eten en uit papieren bekers drinken, terwijl zij gewoon servies gebruikte. Ik was zeven. Het kwetste me heel erg.”

Depressie

Op haar 19de kwam ze in een depressie terecht, nadat haar moeder en vader overleden waren. “Mijn zus en ik moesten de begrafenis van mijn moeder regelen en mensen vroegen wat er gebeurd was. We verzonnen dan allerlei verhalen. Het maakte dat ik niet goed kon rouwen. Ik was de hele tijd bezig met het bedenken van leugens en uitvluchten. Ik kon niemand vertellen wat er echt aan de hand was.”

In 2014 kwam ze met haar geheim naar buiten. En daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad. “Ik wil nooit meer terug naar die duisternis”, vertelt ze. “Hoewel het niet gemakkelijk is. Ik ben nog altijd nerveus als ik het vertel, omdat je nooit weet hoe het de sfeer zal beïnvloeden. En geloof me, je wil in een gezelschap ook niet ‘het meisje met hiv’ zijn.”

Het restaurant is voorlopig alleen deze week open. Alle tickets zijn uitverkocht. Hieronder kan je nog deelnemen aan een poll.

Great food. Excellent company. Inspiring night.

June’s HIV+ Eatery is off to a smashing start. Congrats to @caseyhouseTO!#SmashStigma pic.twitter.com/txWH0mUDCB Jean-Paul Bevilacqua(@ jpbevi) link

Enjoying a delicious meal by @fidelgastros & crew at June's Eatery supporting @caseyhouseTO. Time to #smashstigma and talk about HIV. pic.twitter.com/JSQJh1pXHp Winston Sih(@ WinstonSih) link