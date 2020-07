Immuunrespons bij borstkanker minder sterk bij zwaarlijvige patiënten AW

10 juli 2020

19u50

Bron: Belga 1 Medisch De natuurlijke immuunreactie tegen hormoonongevoelige borstkanker heeft een minder sterk positief effect bij zwaarlijvige patiënten. Dat hebben onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven ontdekt. Dat meldt het Leuvense universitaire ziekenhuis.

De immuunreactie van het lichaam bij sommige borstkankers wordt veroorzaakt door cellen van het afweersysteem. Die vallen de tumor aan en proberen de kankercellen op te ruimen. Vooral bij hormoonongevoelige borstkankers, die niet groeien onder invloed van vrouwelijke hormonen, ontwikkelen patiënten vaak een sterke immuunrespons. Die reactie is voordelig voor de patiënt en heeft een positief effect op de werkzaamheid van chemotherapie. Als de cellen in grote aantallen aanwezig zijn, verdwijnen de borsttumoren gemakkelijker uit borst en lymfeklieren.



Leuvense onderzoekers hebben nu aangetoond dat het positieve effect van die immuunreactie op de werking van chemotherapie, die voorafgaand aan een borstingreep wordt gegeven, minder sterk is bij een hoge body mass index (BMI). Ze stelden vast dat vooral bij patiënten met een normale BMI borstkankers volledig verdwenen door de chemotherapie. Die bevindingen werden nadien bevestigd bij een groot aantal borsttumoren in het Institut Curie in Parijs.

Impact van zwaarlijvigheid

Het onderzoek benadrukt hoe groot de negatieve impact van overgewicht en zwaarlijvigheid is op de afloop van borstkanker. Dat geldt zowel voor, tijdens als na de therapie. De studie werd inmiddels gepubliceerd in de Journal of the National Cancer Institute en is het werk van het multidisciplinair borstcentrum onder leiding van de professoren Giuseppe Floris en Christine Desmedt.