Illegaal maar toch een wondermiddel: alles wat u wil weten over cannabisolie FT

01 maart 2018

18u33 29 Medisch Voor velen is het een wondermiddel, cannabisolie. De Britse Alfie is amper zes, maar gebruikt het om de bijwerkingen van zijn epilepsiemedicijnen te verminderen. Net als Sofie (8) uit Maasmechelen. Dankzij één druppel heeft ze geen vijftig epileptische aanvallen meer per dag, maar nauwelijks twee. Wat is cannabisolie eigenlijk en waarom is het bij ons verboden?

1. Wat is het?

Een cannabisplant bevat wel honderd verschillende werkzame stoffen. De bekendste zijn cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC). Van beide stoffen worden oliën gemaakt. CBD-olie of olie afkomstig van de hennepplant heeft geen psychoactieve bijwerkingen. Lees: je kan er niet high van worden. Wietolie of THC-olie is wel een roesopwekker. Het zorgt ervoor dat gebruikers zich plots beter voelen en aangename prikkels veel intenser ervaren.

Beide hebben medicinale werkingen: ze genezen kwaaltjes en kunnen ziektesymptomen de kop indrukken. Al is er wel een opvallend verschil: enkel CBD-olie kan legaal aangekocht worden, in Nederland alvast en enkele andere Europese landen. Niet bij ons (zie verder). In die olie zit géén THC. De vloeistof wordt daarnaast aangelengd met een plantaardige olie zoals kokosolie, olijfolie of zonnebloemolie. Wietolie is daarentegen niet legaal, ook niet bij onze noorderburen.

2. Wie gebruikt het?

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN