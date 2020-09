Exclusief voor abonnees Ik ben verkouden: hoe weet ik of ik corona heb? HAA

10 september 2020

13u40 4 Medisch Wie een snotneus krijgt in tijden van corona, staat er spontaan toch even bij stil: zou ik prijs hebben? Tijd dus om de symptomen nog eens op te lijsten, samen met een aantal richtlijnen.



Een verkoudheid is een infectie van de bovenste luchtwegen die meestal leidt tot een ontsteking van de neus. In 30 tot 80 procent van de gevallen wordt een verkoudheid veroorzaakt door het rinovirus. In totaal worden liefst 200 virussen in verband gebracht met een verkoudheid. Ook een coronavirus kan gevallen veroorzaken.

Een verkoudheid is de meest voorkomende infectieziekte bij mensen. Volwassenen krijgen die gemiddeld twee tot drie keer per jaar, terwijl kinderen jaarlijks gemiddeld zes tot twaalf keer verkouden kunnen worden.



Ook Covid-19 is een virusziekte die de luchtwegen infecteert. Het grote verschil is dat het nieuwe coronavirus momenteel wereldwijd snel om zich heen grijpt en het gezondheidssysteem danig kan belasten als het de vrije loop wordt gelaten. Vandaar dat we ons aan een reeks coronamaatregelen moeten houden.

Verkoudheid

Als je alleen hoest en verder geen symptomen vertoont, komt dat allicht niet door het coronavirus. Heb je alleen een snotneus, dan ben je waarschijnlijk verkouden. Andere symptomen van een verkoudheid zijn keelpijn, hoofdpijn en soms spierpijn. Volwassenen ontwikkelen bij een verkoudheid zelden koorts, bij kinderen kan het wel voorkomen.

Covid-19

De meest voorkomende symptomen van Covid-19 zijn (hoge) koorts en hoesten, aldus onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Andere mogelijke symptomen zijn kortademigheid, vermoeidheid en slijm ophoesten. Onderstaande lijst van de WHO somt de belangrijkste symtomen van Covid-19 en een verkoudheid nog eens op in de mate dat ze voorkomen. Ook griep- en stresssymtomen zijn in de tabel opgenomen.

Onderzoek

Onderzoek van de universiteit van Zuid-Californië (USC) bij 55.924 Chinese coronapatiënten bracht recent aan het licht dat er een vaste volgorde van de eerste Covid-19-symptomen lijkt te bestaan. Zo zouden coronapatiënten eerst koorts ontwikkelen en vervolgens pas beginnen te hoesten. Die volgorde wijkt slechts licht af van andere aandoeningen aan de luchtwegen, maar kan dus mogelijk Covid-19 helpen blootleggen als diagnose.

Toch is er voorzichtigheid geboden. Niet alle coronapatiënten vertonen immers dezelfde symptomen. Hoe zwaar iemand getroffen wordt door de longziekte Covid-19 verschilt ook enorm van persoon tot persoon. Sommige dragers van het virus vertonen zelfs helemaal geen symtomen.

Wel zeker is dat zowel het nieuwe coronavirus als de verkoudsvirussen opduiken in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Beide kunnen dus doorgegeven worden door te praten, niezen of hoesten, of door contact via handen en voorwerpen. Denk aan een deurknop, bijvoorbeeld: wanneer iemand na het vastnemen van een besmette deurklink zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan die zelf ook besmet raken.

Hygiëne

Daarom blijft het uiterst belangrijk om je handen en oppervlakten regelmatig te wassen of te ontsmetten. Dit kan het aantal virusdeeltjes drastisch doen dalen. Voldoende afstand houden van elkaar is een andere manier om te proberen te voorkomen dat virussen doorgegeven worden.

Vertoon je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid? Dan bestaat de kans dat je drager bent van het nieuwe coronavirus. In dat geval raden de gezondheidsautoriteiten aan om je huisarts te bellen en je klachten te vermelden. Blijf zeker thuis als je ziek bent. De dokter zal verder advies geven en jou testen of je doorverwijzen naar een triagecentrum als hij vermoedt dat je Covid-19 hebt.

