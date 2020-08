Hydroxychloroquine haalde in Nederland geen snars uit tegen coronavirus

Medisch

Het veelbesproken medicijn hydroxychloroquine, bekend van de aanprijzingen door Donald Trump, heeft tijdens de coronacrisis in de Nederlandse ziekenhuizen niets uitgehaald tegen Covid-19. Gelukkig is er ook geen bewijs dat het middel levens heeft geëist, meldt de Volkskrant. Midden juni bleek dat minstens 5.000 van de 17.628 gehospitaliseerde coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen het malariamedicijn kregen toegediend.