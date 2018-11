Huisartsen slaan alarm: “Haal nu uw griepprik” IB

08 november 2018

05u50

Bron: Belga 0 Medisch Wie nog geen griepvaccin heeft gehaald, doet dat best nu. Ondanks alle campagnes zien nog te veel mensen het nut van een griepprik niet in.

"In de risicogroepen bereiken we een vaccinatiegraad van 50 procent, terwijl dat 75 procent zou moeten zijn", zegt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vandaag in de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan dat zwangere vrouwen, 65-plussers, chronisch zieken en zorgpersoneel zich tussen 15 oktober en 15 november laten inenten tegen de griep. Maar nu al is duidelijk dat de vaccinatiegraad ook dit jaar te laag ligt. Huisartsen zien nog dagelijks patiënten uit de risicogroepen die het nut van een griepprik niet inzien.

Risico op complicaties

"Want niet alleen ouderen lopen risico op complicaties, dat geldt ook voor jongere patiënten met astma of diabetes", zegt Steven Haesaert van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. "En ook rokers lopen risico. Vergeet niet dat één op de tien griepgevallen longontsteking of een andere complicatie ontwikkelt. Griep kan elk jaar tot 5.000 slachtoffers eisen."

Ook zorgpersoneel blijft een moeilijk bereikbare groep.