Hoorimplantaat kan ouderen beschermen tegen dementie kg

13 september 2018

10u33

Bron: Belga 0 Medisch Hoorimplantaten helpen niet alleen beter horen, maar behoeden slechthorende ouderen ook voor leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen en het UZA.

Naarmate we ouder worden, gaat ons denkvermogen achteruit. Bij mensen met een normaal gehoor gaat het om een milde achteruitgang, maar bij mensen met gehoorverlies gaat dat veel sneller. "Bij ernstig slechthorende ouderen is het risico op dementie vijfmaal groter. Zij kunnen gesprekken moeilijker volgen en krijgen dus minder prikkels binnen", legt audiologe Griet Mertens uit.

Eerder onderzoek wees al uit dat een gewoon hoorapparaat helpt die achteruitgang tegen te gaan. De onderzoekers van het UZA en de UAntwerpen deden een internationale studie op lange termijn om het effect van een cochleair implantaat op het denkvermogen te testen. Zo'n implantaat is een elektronisch toestelletje dat geluid omzet in elektrische pulsen, die rechtstreeks de gehoorzenuw stimuleren.

Na één jaar al verbetering

"Uit onze studie blijkt dat de cognitie zich herstelt één jaar na de cochleaire implantatie en dat ze nadien opnieuw het natuurlijke verloop volgt", aldus oorarts Vincent Van Rompaey. Het vroegtijdig opsporen van gehoorverlies en het behandelen met hoortoestelletjes of hoorimplantaten is dus niet alleen belangrijk om beter te horen. De onderzoekers zien in hun studie een extra reden om een implantaat op hogere leeftijd toch te overwegen.