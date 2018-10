Hoogleraar wil xtc legaliseren: "Liever dat mijn kinderen af en toe xtc nemen dan dat ze dagelijks drinken" Henk van Gelder

12 oktober 2018

08u45 0 Medisch Legaliseer xtc. Dat bepleit Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog van het Radboud Universitair Medisch Centrum in het Nederlandse Nijmegen. Legale pillen leiden volgens hem tot minder criminaliteit en minder dumpen van gevaarlijk chemisch drugsafval.

Kramers, tevens hoogleraar medicatieveiligheid, heeft liever dat zijn studerende kinderen af en toe een xtc-pil nemen dan dat zij dagelijks alcohol drinken.



Dat zegt hij niet omdat xtc ongevaarlijk is, maar omdat alcohol een veel groter probleem vormt. "Overmatig alcoholgebruik brengt schade toe aan organen als de lever en alvleesklier, en veroorzaakt (dodelijke) ongevallen. Waar alcohol op de lange termijn voor ernstige hersenschade kan zorgen, is dat bij xtc minder duidelijk."



Anders dan alcohol heeft xtc geen sterke verslavende werking, stelt Kramers. "Xtc doet iets met je zenuwen. Bij een tweede keer heb je er minder effect van. Een zware gebruiker gebruikt xtc ongeveer twee keer per week en vaak stopt die er na een jaartje of vijf ook wel mee."

Risico's

Uit cijfers van het Trimbos-instituut uit 2016 blijkt dat 55 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 35 jaar ooit wel eens een pil heeft geslikt. 46 procent van hen deed dat in het afgelopen jaar nog. Er zijn risico's, waarschuwt het Trimbos. Xtc kan op de korte termijn hoge lichaamstemperaturen teweegbrengen die dodelijk kunnen zijn. Ook watervergiftiging is een mogelijk gevaar: xtc wekt hevige dorst op en kan plassen moeilijk maken.



De sociaalliberale politieke partij D66 wil net als wiet ook xtc legaliseren, stelt politicus Antoon Kanis. "De problemen met synthetische drugs worden steeds groter. We weten dat de ‘war on drugs’ niet de oplossing is. Misschien is dit het juiste moment om het gesprek over gereguleerde xtc weer op te starten. Zodat we regels kunnen stellen aan productie en verkoop. Zo halen we het uit de criminaliteit, bieden we de ruim 800.000 Nederlanders die af en toe een pil gebruiken een veilig product, en voorkomen we onveilige situaties in onze woonwijken en natuurgebieden."

We weten dat de ‘war on drugs’ niet de oplossing is. Misschien is dit het juiste moment om het gesprek over gereguleerde xtc weer op te starten. Zodat we regels kunnen stellen aan productie en verkoop Antoon Kanis

Troep

Het christendemocratische CDA is en blijft tegen, meldt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Drugs zijn 'troep' en treffen volgens haar vaak de zwaksten in de samenleving. Het CDA wil niet toegeven aan het cynisme dat de strijd tegen de synthetische drugsindustrie met de miljardenwinsten reeds is verloren. "Wij gaan criminelen niet belonen, maar bestraffen", aldus Van Toorenburg. Ze wijst op het gevaar van ondermijning doordat criminelen hun winsten in de legale bovenwereld investeren.



Criminelen produceerden vorig jaar in Nederland voor ongeveer 19 miljard euro, meer dan de omzet van de Albert Heijn, aan xtc en amfetamine. Uit datzelfde onderzoek van de Politieacademie blijkt de strijd door politie en justitie weinig effectief. Drugscriminelen zouden graag naar Nederland komen omdat de pakkans en strafmaat daar lager zijn dan in andere landen.