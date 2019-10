Hond aan je zijde? 24 procent minder kans op vroegtijdig overlijden kv

08 oktober 2019

Bron: Circulation 17 Medisch Wie een hond heeft, leeft langer. Dat blijkt uit twee studies die vandaag gepubliceerd werd in Circulation, het vakblad van de American Heart Association. De gevolgen zijn het opmerkelijkst bij alleenstaanden.

Hondeneigenaars hebben maar liefst 24 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden aan eender welke oorzaak. Vooral ons hart vaart er blijkbaar wel bij: mensen die het gezelschap hebben van een hond, hebben 31 procent minder kans om te overlijden als gevolg van een cardiovasculaire aandoening. Het verschil is nog markanter bij patiënten die een hartaanval krijgen: hun risico op overlijden als gevolg daarvan, ligt 65 procent lager dan bij mensen die geen hond hebben.



Die resultaten komen voort uit een meta-analyse van tien studies, die samen de gegevens bevatten van 3,8 miljoen mensen uit de VS, Canada, Scandinavië, Nieuw-Zeeland, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Gezondheidsvoordelen

“Onze bevindingen tonen aan dat een hond hebben in verband staat met langer leven”, vertelt Caroline Kramer, assistent-professor geneeskunde aan de Universiteit van Toronto. “Hondenbezit wordt in voorgaande onderzoeken gelinkt aan toegenomen fysieke beweging, lagere bloeddruk en betere cholesterol. Bijgevolg zijn de bevindingen dat mensen die honden hebben langer leven en hun risico op cardiovasculaire sterfte ook wel wat te verwachten.”

In een volgende stap moet nu onderzocht worden wat het effect is van de adoptie van een hond voor hart en bloedvaten en wat de sociale en psychologische voordelen zijn van het bezit van een hond, aldus Kramer.

Alleenstaanden

Uit een tweede studie onder 182.000 mensen tussen 40 en 85 jaar oud die tussen 2001 en 2012 een hartaanval of beroerte kregen, blijkt dat vooral alleenstaanden wel varen bij het gezelschap van een hond: wie alleen woont met zijn trouwe viervoeter, heeft 33 procent minder kans op een nieuwe hartaanval en 27 procent minder kans op een nieuwe beroerte, in vergelijking met alleenstaanden zonder hond. Ter vergelijking: wie samenwoont met een partner of kind, heeft respectievelijk 15 procent en 12 procent minder kans om opnieuw een hartaanval of beroerte te krijgen.

“We weten dat sociaal isolement een grote risicofactor is voor gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden”, zegt Tove Fall, professor aan de Uppsala-universiteit in Zweden. “Bovendien is het houden van een hond een goede motivatie voor fysieke activiteit, wat een belangrijke factor is voor rehabilitatie en mentale gezondheid.”

Er is nu meer onderzoek nodig om zekerheid te verwerven over een eventueel causaal verband, vooraleer honden worden voorgeschreven als preventiemiddel, verduidelijkt Fall. “Vanuit het perspectief van dierenwelzijn, dienen enkel mensen die het gevoel hebben dat ze de capaciteit en kennis hebben om een huisdier een goed leven te geven, een hond in huis te nemen”, voegt ze eraan toe.