Hoge Gezondheidsraad wil hogere vaccinatiegraad tegen pneumokokkenbesmettingen TTR

07 juli 2020

14u56

Bron: Belga 4 Medisch Amper 10 procent van de doelgroep is vandaag gevaccineerd tegen infecties met invasieve pneumokokken. Een hogere vaccinatiegraad onder 65-plussers zou kunnen helpen om de ziekenhuisbezetting door deze ernstige bacteriële infectie te verminderen, wat niet onbelangrijk is nu er nog altijd een risico bestaat op een tweede golf van het coronavirus. Dat blijkt uit een geactualiseerde vaccinatiefiche van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Besmettingen met zulke pneumokokken zijn heel frequent en bovendien een oorzaak van ernstige ziektes zoals longontsteking, sepsis of meningitis. Dat gaat ook gepaard met een relatief hoge mortaliteit: bij mensen boven de 65 jaar bedraagt die 12 procent, bij mensen boven de 85 is dat dubbel zo hoog.

Vanwege de huidige coronapandemie wilde de HGR nogmaals de aandacht vestigen op het belang van dit vaccin. Coronapatiënten zijn immers veel vatbaarder voor pneumokokkeninfecties, stelt professor Jan Verhaegen, wetenschappelijk expert voor de HGR.

Kostprijs

Het voornaamste struikelblok voor een hogere vaccinatiegraad is de kostprijs. De beste keuze voor de HGR zijn twee vaccins voor alle gezonde 65-plussers, maar dat kost ruim 100 euro. Dat bedrag wordt bovendien niet terugbetaald. Daarom stelt de HGR ook een alternatief scenario voor, waarbij enkel het goedkopere vaccin toegediend wordt. "Het gaat dan om een degelijk vaccin dat het breedst beschermt, maar dat iets minder werkzaam is", stelt Verhaegen.

In Nederland en Duitsland krijgt de hele oudere populatie systematisch gratis dat vaccin dat het breedst beschermt. Voor onder meer kanker- of diabetespatiënten of mensen met morbide diabetes en andere risicogroepen raadt de HGR aan om al vanaf 50 jaar de twee vaccins te krijgen.

Het is nog koffiedik kijken of ook in ons land de overheid bereid is over te gaan tot een veralgemeende vaccinatie van de doelgroep. "Daarvoor zal een kosten-batenanalyse gemaakt moeten worden", zegt Verhaegen. "Het is alleszins zo dat we al vele jaren aandacht vragen voor deze problematiek.”