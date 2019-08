Hoge Gezondheidsraad trekt aan alarmbel over chemische producten AW

07 augustus 2019

06u38

Bron: Belga 0 Medisch Experts van de Hoge Gezondheidsraad trekken aan de alarmbel over de toename van het aantal chemische bestanddelen die het endocrien evenwicht kunnen verstoren of kunnen leiden tot ongecontroleerde mutaties. Dat blijkt uit een rapport dat Le Soir kon inkijken. Amper 1 procent van de chemische moleculen is gescreend om het gevaar op lange termijn te meten.

"We hebben voldoende moleculaire epidemiologische gegevens om te beweren dat de mu­ta­ge­ne bestanddelen, hormoonverstoorders, stoffen die zich binden aan hormoonreceptoren of nucleaire receptoren fungeren als transcriptiefactoren in verontreinigende stoffen en synthetische producten. En ze dragen bij tot het risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, de ontregeling van vrouwelijke en mannelijke voortplanting, maar ook tot neurologische ontwikkeling en cognitieve stoornissen", verklaart toxicoloog Nicolas Van Larebeke, een van de auteurs van het rapport, in Le Soir.



De stoffen zijn vooral schadelijk voor jonge kinderen of zwangere vrouwen, omdat een vroege blootstelling duidelijk nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen en andere organen.



Op 145.297 chemische producten die geregistreerd zijn in Europa is slechts een honderdtal gescreend. Een op de vijf zou in de toekomst worden uitgesloten.