Hoeveel eieren per week mag je nu eten? Nieuwe studie ziet geen graten in opvallend veel Joeri Vlemings

09 mei 2018

10u33

Bron: Science Daily 2 Medisch Overdaad schaadt. Dat is dé vuistregel voor zowat al onze eet- en drinkgewoontes. Ook met eieren moet je oppassen, is ons altijd geleerd. Het aantal eieren dat je per week zou mogen nuttigen, verschilt de laatste jaren naargelang de geraadpleegde bron. Een nieuwe studie concludeert nu dat tot twaalf eieren per week de gezondheid geen schade toebrengt. Zelfs niet bij patiënten met prediabetes of met type 2 diabetes. Let wel: "Als de eieren deel uitmaken van een gezond voedingspatroon".

De studie van de universiteit van Sydney, gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition, zette twee groepen een jaar lang op een regime van respectievelijk twee en twaalf eieren per week. Het gewichtsverlies bleek gelijkaardig in beide kampen. Zelfs deelnemers met diabetes type 2 die een dozijn eieren per week aten, ondervonden geen nadelige gevolgen: geen ontstekingen, geen verhoogde glucosespiegel, geen opduikende cardiometabole risicofactoren. Het leidde tot een verrassende conclusie: "Een gezond voedingspatroon op basis van bevolkingsrichtlijnen en met meer eieren dan momenteel door sommige landen wordt aanbevolen, kan veilig worden aangehouden".

De officiële voedingsrichtlijn in ons land legt het maximale aantal eieren per week op drie. Dat heeft te maken met de innamelimiet van maximum 300 mg cholesterol per dag via voeding. Een ei is goed voor zo'n 200 mg. Eieren bevatten inderdaad zelf veel cholesterol, maar, zoals al uit vorige wetenschappelijke onderzoeken bleek, hadden ze ook in deze nieuwe studie nauwelijks effect op het cholesterolgehalte in het bloed. Wie 's morgens kiest voor eieren in plaats van een ontbijt op basis van graan, blijkt overdag vaak minder calorieën te eten.

Onderzoeksleider dr. Nick Fuller: "Ondanks verschillende adviezen over wat een veilige eierconsumptie is voor mensen met prediabetes en type 2 diabetes, geeft ons onderzoek aan dat mensen niet terughoudend hoeven te zijn met het eten van eieren, als dit deel uitmaakt van een gezond dieet". Onder 'gezond' verstaat Fuller dat verzadigde vetten zoals boter vervangen worden door enkelvoudig onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetten, zoals avocado's en olijfolie.

Vooral het eigeel bevat veel vetten, maar in een ei zitten ook heel wat vitaminen, mineralen, eiwitten en gezonde omega 3-vetten. Nick Fuller benadrukt daarom dat eieren niet alleen onschadelijk zijn voor de gezondheid maar zelfs de gezondheid ten goede kunnen komen, zowel voor diabetes type 2-patiënten als voor de algemene bevolking. Het is volgens hem goed "als hulp bij het regelen van de inname van vet en koolhydraten, voor de ogen en het hart, voor gezonde bloedvaten en gezonde zwangerschappen".