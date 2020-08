Hoe worden ze uitgevoerd en wat detecteren ze? Steven Van Gucht geeft meer uitleg over de twee types coronatests LH

10 augustus 2020

12u03 4 Medisch Steeds meer mensen worden getest op het coronavirus, meestal omdat ze coronasymptomen hebben, omdat ze contact hebben gehad met iemand die besmet is of omdat ze terugkeren uit een oranje en rode reiszone. Er bestaan twee testen die kunnen uitgevoerd worden maar verschillende informatie geven. Tijdens de persconferentie over het coronavirus gaf viroloog Steven Van Gucht meer uitleg.

Het eerste type is de PCR-test (uitgevoerd op een neus- of keelwisser) waarbij wordt nagegaan of er genetisch materiaal (RNA) van het virus in de neus- of mondholte zit. Je krijgt dan een positief of een negatief resultaat.

Bij een positief resultaat werd een spoor van het virus in de neus of mond gevonden. Meestal ben je dan geïnfecteerd met het virus én besmettelijk voor je omgeving. Je kan ook positief testen maar ‘zwak’. Dan kan het gaan om een oudere infectie van enkele weken tot zelfs maanden terug, maar dan ben je niet meer besmettelijk. Je hebt te weinig virus om anderen te besmetten. Bij een PCR-test is het echter moeilijk om te bepalen of iemand nog besmettelijk is. Dat moet de arts bepalen.

Het is echter ook mogelijk dat je positief test op het virus en nooit of pas dagen na de test symptomen vertoont, maar ook dan kan je al zeer besmettelijk zijn en iemand anders besmetten. Het is daarom belangrijk dat je bij een positief test in isolatie gaat.

Een negatieve test is geen vrijgeleide om niet in quarantaine te moeten gaan Viroloog Steven Van Gucht

Ook belangrijk: een negatieve test is geen vrijgeleide om niet in quarantaine te moeten gaan. Je kan namelijk de dagen nadien toch het virus verspreiden en andere mensen besmetten. Daarom is het belangrijk om in quarantaine te gaan bij een hoogrisicocontact of een terugkeer uit een rode reiszone, ook al is de eerste test negatief. Quarantaine is namelijk de basisvoorzorgsmaatregel. Soms volgt een tweede test tijdens een quarantaine, ongeveer 9 dagen na de laatste blootstelling of besmetting. Wanneer die negatief is, kan de quarantaine wel ingekort worden.

De tweede test is de serologische test die nagaat of er antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Dat zijn stoffen die het lichaam aanmaakt om het virus te bestrijden. Die kunnen reeds vele maanden aanwezig blijven in het lichaam. Wanneer je positief test op antistoffen, wil dat zeggen dat je in het verleden een infectie met het virus hebt opgelopen. Dat kan dus al enkele maanden geleden terug zijn. Pas op: deze test zegt of je al dan niet nog besmettelijk bent.

Ook mensen met antistoffen moeten de basisregels blijven respecteren Viroloog Steven Van Gucht

Mensen met antistoffen kunnen mogelijk nog steeds besmet worden. Wetenschappers weten nog altijd niet precies of de immuunrespons van het lichaam helpt. Het kan dus zijn dat je bij aanwezigheid van antilichamen nog altijd het virus kan verspreiden. Daarom is het belangrijk dat ook mensen met antistoffen de basisregels blijven respecteren, om te vermijden dat ze besmet worden of anderen infecteren.

