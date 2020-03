Hoe weet u of u mogelijk besmet bent? Redactie

16 maart 2020

00u00 2405 Medisch Ik ben verkouden. Ik voel mij grieperig. Heb ik corona? Nu het virus ook bij ons stevig om zich heen grijpt, is het niet altijd makkelijk de juiste diagnose te stellen. Zeker niet omdat Covid-19 in vele vormen voorkomt. De één is niet ziek, de ander voelt zich slechter dan ooit.

De eerste coronapatiënt in ons land kwam uit Wuhan, waar het virus eind december uitbrak. Philip Soubry had geen kuchje, geen koorts, geen loopneus, maar moest noodgedwongen twee weken in quarantaine. Een Nederlandse patiënt met het virus voelde zich dan weer grieperig: "Rillerig, met hoofdpijn en een zere keel." Nadien begon het hoesten en trad er benauwdheid op. "Het is alsof er een bak cement op mijn borst ligt. Alsof ik mijn longen niet helemaal kan vullen. Heel naar", vertelde hij aan de krant 'NRC'.

Het coronavirus kent een hele resem symptomen, en bijna allemaal lijken ze op die van een verkoudheid of seizoensgriep. Dat maakt het voor artsen - die nu lang niet meer iedereen testen - bijzonder lastig de ziekte te herkennen, ook omdat niet iedereen de symptomen in dezelfde mate ervaart.

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het ziektebeeld van in totaal 55.924 patiënten in China in kaart bracht, zijn dit alvast de meest voorkomende symptomen: koorts (88%), droge hoest (68%) en vermoeidheid (38%). Komen ook maar minder vaak voor: benauwdheid of kortademigheid (19%) en spier-, keel- en hoofdpijn (14%). Een nog kleinere minderheid heeft last van diarree (4%).

