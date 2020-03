Hoe verzorg je jezelf thuis wanneer je milde symptomen hebt? Philippe Devos, intensivist en zelf coronapatiënt, geeft raad Joeri Vlemings

30 maart 2020

12u55 172 Medisch Veruit de meeste Covid-19-patiënten hebben milde symptomen en zieken thuis in quarantaine uit. Maar wat moet je doen als je koorts hebt? Wat met extra vitamines, wat met sporten? Mag je als patiënt nog hetzelfde toilet als je huisgenoten gebruiken? Wanneer moet je naar de spoed? We vroegen het aan Philippe Devos, diensthoofd intensieve zorgen van het CHC-ziekenhuis in Luik. De intensivist waarschuwde als eerste in ons land voor wat er op ons zou afkomen en ondervindt momenteel zelf aan den lijve hoe het voelt om besmet te zijn met het nieuwe coronavirus.

Koorts

“Koorts helpt het genezingsproces”, zegt Philippe Devos. “Dus als je het een beetje kan uithouden, is dat niet slecht.” Maar ook niet tot in het oneindige, uiteraard, legt de arts uit. “Vanaf 39 graden is het raadzaam om de koorts te doen zakken en onder controle te houden met paracetamol.”

Water met suiker of zout

Wie koorts maakt, moet uitdroging vermijden. Drinken is dus de boodschap. Philippe Devos nuttigde afgelopen week zelf sportdrankjes, om het lichaam beter te laten recupereren. “Vele patiënten verliezen hun eetlust. Zelf heb ik vier dagen niet kunnen eten. Je moet dan vermijden dat je lichaam dan in een mechanisme van vasten vervalt”, aldus Devos. Door de koorts verlies je ook zout en dan kunnen sportdrankjes een welgekomen aanvulling zijn, weet de specialist uit eigen ervaring. “Coronapatiënten zijn erg vermoeid en suiker geeft hun lichaam weer wat energie.”

Vitamines

Een bruggetje tot bij vitamines. Er is al geopperd dat vitamines C en D de weerstand kunnen verhogen, maar onder meer het Nederlands Voedselagentschap ontkende het nut van vitaminepillen voor covidpatiënten. Dokter Devos gelooft er wél in en nam zelf een kuur. “Die vitamines zijn nuttig bij virale infecties. Ik raad sowieso vitamine D-supplementen aan voor wie er een tekort aan heeft. En dat bleek vorig jaar nog bijna 1 op 3 te zijn in ons land, vaak ook ouderen. Als we het alleen met de zon moeten doen, zal dat veel tijd vragen.”

Toilet

Het is niet aangewezen om als Covid-19-patiënt hetzelfde toilet te gebruiken als je huisgenoten, beaamt Devos. Maar wat als je, zoals zovele mensen, maar één toilet hebt? “Dan moet je zeker voorzichtig zijn. Je desinfecteert best na elke beurt de bril met een verdund bleekmiddel. Resten van ontlasting van iemand die met het virus besmet is, vormen een gevaar voor anderen. Dertig procent van de patiënten kampt ook nog eens met diarree.”

Spoed

Patiënten moeten in principe eerst contact opnemen met de huisarts, die je al dan niet zal doorverwijzen naar het ziekenhuis. Devos haalt ademhalingsproblemen aan als doorslaggevende factor om te bepalen hoe slecht je eraan toe bent. “Wie buiten adem is als hij of zij de trap neemt, moet actie ondernemen. Het kan snel gaan: een paar uur later ben je mogelijk niet meer in staat om zelf naar de spoed te rijden. De huisarts zal je in zo’n geval sowieso naar de spoedafdeling sturen. Het ziekenhuis beslist dan zelf, aan de hand van je gezondheidstoestand, of je al dan niet wordt opgenomen.”

Sporten

Wie symptomen vertoont, stopt best met sporten omdat het virus zich op het hart kan zetten, luidt de laatste dagen het advies. Daar kan Devos inkomen. “De jonge patiënten die jammer genoeg overleden zijn, waren gezond en sportief. Toch stierven ze in amper twee-drie dagen aan hartfalen. Je moet dus inderdaad voorzichtig zijn met sporten. Het is niet het moment om aan intervaltraining te gaan doen, ook niet voor wie geen symptomen vertoont. Als je gaat sporten, houd dan je je hartslag binnen een aanvaardbare frequentie en ga zeker niet in het rood.”

