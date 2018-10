Hoe het grootste knaagdier ter wereld de mens kan helpen met de strijd tegen kanker AW

03 oktober 2018

16u06

Al telt de wereld een hoop bizarre schepsels, de capibara blijft erg bijzonder. Het knaagdier is een 60-tal keer zo groot als zijn soortgenootjes en mag zichzelf het grootste knaagdier op aarde noemen. Hoewel een grotere lichaamsomvang de nodige risico's met zich meebrengt, zijn de beestjes goed bestand tegen ziektes zoals kanker. De manier waarop ze zich verweren, kan de mens ook wel eens helpen bij zijn strijd tegen kanker. Dat blijkt uit een recente studie

De Zuid-Amerikaanse capibara of het waterzwijn kan je omschrijven als een mix tussen een hamster en een nijlpaard. In werkelijkheid is het beest familie van de cavia. Allicht werd de Zuid-Amerikaanse variant wat groter, omdat er niet veel roofdieren leefden, eenmaal de capibara’s arriveerden. Ze moesten zich niet langer verschuilen, waardoor ze stilletjes aan groeiden. Ze zijn immers zo klein, omdat ze op die manier makkelijker kunnen wegduiken voor grote roofdieren.



Zo groot zijn brengt natuurlijk enige risico’s met zich mee. De dieren hebben meer voedsel nodig om te overleven. Verder brengt de grotere lichaamsomvang een verhoogd risico op kanker met zich mee. Althans dat dacht men. Tenslotte kan elke cel kwaadaardig worden. Hoe meer cellen, hoe meer kans om kanker te krijgen. Blijkbaar is dat bij dieren niet noodzakelijk het geval.

Dat wordt ook wel de Peto-Paradox genoemd. De mens loopt bijvoorbeeld een groter risico om kanker te krijgen dan walvissen, muizen hebben het vaker dan olifanten en een cavia sterft gemiddeld vaker aan de gevolgen van kanker dan een capibara, simpelweg omdat die laatsten het minder vaak krijgen.

Eigen immuuntherapie

Een nieuwe studie verklaart nu hoe het knaagdier dat doet. Via het DNA van de capibara ontdekten wetenschappers dat hun immuunsysteem veel beter is in het opsporen en vernietigen van kwaadaardige cellen of cellen die zich te snel delen. De knaagdieren hebben met andere woorden een eigen vorm van immuuntherapie tegen kanker uitgevonden.

Verdere studies zijn natuurlijk vereist en de resultaten mogen niet verkeerd geïnterpreteerd worden, maar de onderzoekers stellen zichzelf alvast de vraag of ze soortgelijke kankerbestrijdende reacties kunnen opwekken.