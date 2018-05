Hoe een brutaal ziekenhuis een grote farmaceut te slim af is (en voorloper wil zijn van goedkopere geneesmiddelen) Ellen de Visser Michiel Van Der Geest

11 mei 2018

14u39

Bron: de Volkskrant 2 Medisch Met hun ontdekking hoe een tumorcel zichzelf om zeep kan helpen, hebben twee onderzoekers van het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek niet alleen een slag geslagen tegen kanker, maar ook tegen internationale farmaceuten die groot geld verdienen aan geneesmiddelen. Het Nederlandse medicijn is zeventig keer goedkoper.

Zelf vinden ze het een spannend jongensboekverhaal, zegt Jan Schellens, oncoloog bij het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek (AvL), terwijl hij op een maandagmiddag aanschuift in de kamer van zijn collega René Bernards. Een verhaal over een brutaal Nederlands ziekenhuis dat een grote farmaceut te slim af is. En daarmee een voorloper wil zijn bij het ontwikkelen van goedkopere geneesmiddelen.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN