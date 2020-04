Hier moet je op letten bij het dragen van een mondmasker HR

02 april 2020

10u55 0 Medisch De discussie of we een mondmasker moeten dragen of niet , is nog volop aan de gang. Voorlopig raadt de overheid het niet aan, voor wie zelf niet ziek is. Maar als we straks met zijn allen weer het openbaar vervoer gebruiken, komt daar mogelijk verandering in. Maar hoe draag je zo’n mondmasker? Waar moet je op letten en hoe lang gaat het mee?



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om een mondmasker te dragen als je iemand verzorgt die vermoedelijk besmet is met het coronavirus. Ook wie symptomen vertoont zoals koorts, hoesten, een snotneus of kortademigheid, draagt best wel een masker. De WHO waarschuwt er wel voor dat het dragen van een mondmasker alleen nuttig is in combinatie met het veelvuldig wassen van de handen.

Wie een mondmasker draagt, moet dat bovendien correct gebruiken. Anders geeft het een vals gevoel van bescherming. Deze tips geeft de WHO bij het dragen van een medisch mondmasker.

1. Was je handen en inspecteer het masker

Eerst en vooral was je je handen met een op alcohol gebaseerd handreinigingsmiddel of gewoon met water en zeep. Bekijk het masker ook eens nauwkeurig en check of er geen gaatjes of andere beschadigingen zijn. Kijk na wat de onderkant en bovenkant is. Bij medische mondmaskers kan je de bovenkant herkennen omdat er een stukje metaal zit. Check ook wat de binnen- en buitenzijde is. Meestal is de witte zijde de binnenkant.

2. Zet het op en laat geen openingen

Zet het mondmasker zodat het je neus en mond volledig bedekt, en trek de elastiekjes over je oren. Door de metalen strip aan de bovenkant aan te duwen, kan je ervoor zorgen dat het masker goed aansluit bij de overgang van je neus naar je gezicht, zodat er geen openingen meer zijn waardoor virusdeeltjes toch nog binnen kunnen glippen. Trek het daarna verder naar beneden over je mond en kin, opnieuw zonder openingen.

3. Raak het mondmasker niet aan

Raak het mondmasker niet aan tijdens het gebruik. Als je het toch aanraakt, was dan opnieuw je handen met een op alcohol gebaseerd handreinigingsmiddel of met water en zeep.

4. Vervang het masker zodra het vochtig is

Vervang het masker door een nieuw masker van zodra het vochtig is. Medische mondmaskers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Je kan ze niet opnieuw gebruiken.

5. Raak voorzijde niet aan bij het afzetten

Als je het mondmasker afzet, mag je de voorzijde niet aanraken. Verwijder het dus door achteraan bij de elastiekjes te beginnen, en verwijder het meteen uit de buurt van je gezicht. Gooi het onmiddellijk weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was dan opnieuw je handen met een op alcohol gebaseerd handreinigingsmiddel of met water en zeep.

