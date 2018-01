Het kan: bij bewustzijn onder narcose Wim Boevink

14u50

Bron: Trouw 1 Wim Boevink Medisch Zo luidt de kop boven een artikel in The New Yorker dat ik gisteren tegenkwam: 'Awake under anesthesia'. Mijn aandacht verscherpte onmiddellijk, want van de kop ging iets dreigends, iets nachtmerrie-achtigs uit.

Velen van ons hebben enige vorm van anesthesie weleens beleefd, de meesten bij de tandarts vermoed ik. Mijn enige narcose-ervaring had ik in mijn tienerjaren; voor een prik in een ontstoken middenoor werd ik helemaal 'weggemaakt'. De herinnering eraan is nog levendig. Ik kreeg een kapje over neus en mond en moest toen in paniek de grap meemaken van de anesthesist die zegt: zo die is weg - bedoeld als test. Pas daarna zonk ik in de vergetelheid.

Achteraf leek het alsof mijn geest onder narcose van de pijn een abstractie had gemaakt

Maar ook aan die narcose zelf heb ik een herinnering. Ik bevond me in een gitzwarte omgeving, waartegen mijn lichaam als een silhouet met een witte lijn was afgebeeld.

