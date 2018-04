Hersenschudding gehad als twintiger? Dan stijgt het risico dat je dement wordt aanzienlijk "Laat jonge spelers niet koppen in het voetbal", adviseert Leuvense expert



Luc Beernaert

11 april 2018

14u42

Bron: The Independent, eigen berichtgeving 0 Medisch Uit recent onderzoek blijkt dat wie als twintiger een hersentrauma zoals een zware hersenschudding oploopt een verhoogd risico heeft om in de daaropvolgende 30 jaar dement te worden. De studie werpt nieuw licht op de risico's van contactsporten zoals voetbal, rugby en boksen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat voetballers, die vaak koppen, dezelfde afwijkingen vertonen als patiënten met een hersentrauma. Professor en neurochirurg Bart Depreitere (UZ Leuven) ziet geen reden tot paniek. "Maar waar rook is, is vuur. Ons hoofd is niet gemaakt om te koppen. Mocht de voetbalbond jonge spelertjes verbieden te koppen, zou ik dat toejuichen."

Het nieuwe onderzoek was het grootste ooit naar het verband tussen hersentrauma en cognitieve achteruitgang in het latere leven. Deense en Amerikaanse vorsers besluiten dat hoe jonger iemand was toen hij of zij een hersenletsel opliep, hoe groter het risico later de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie te krijgen.

