Hersenscan kan ziekte van Alzheimer vroegtijdig vaststellen

30 juli 2018

08u33

Bron: Belga 2 Medisch Steeds meer mensen met geheugenproblemen willen vroegtijdig weten of ze de ziekte van Alzheimer aan het ontwikkelen zijn. Een hersenscan kan hen en hun artsen nu helpen om antwoord te krijgen. Dat schrijven De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag.

"De diagnose van alzheimer in een vroeg stadium ligt niet voor de hand", aldus Sebastiaan Engelborghs, professor neurowetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en neuroloog aan het Antwerpse ziekenhuis ZNA, in de kranten. "Nochtans is het belangrijk om snel de juiste diagnose te stellen en te starten met de gepaste behandeling."

De professor publiceerde onlangs een studie, samen met collega's van de Belgian Dementia Council. Daarin gingen zij na hoe betrouwbaar de automatische analyse van MRI-hersenscans is om vroege veranderingen in de hersenen op te merken. De methode blijkt zodanig accuraat te zijn dat artsen ze in de praktijk kunnen gebruiken om de diagnose van alzheimer te onderbouwen. Het UZ Antwerpen en het UZ Brussel maken al gebruik van de software.

Nieuwe methode

"Alzheimer treft meestal specifieke onderdelen van de hersenen", aldus Engelborghs. "Vooral de volumes van de hersenschors en de hippocampus zijn kleiner dan bij gezonde personen. Door die hersendelen van een patiënt te vergelijken met wat normaal is op zijn of haar leeftijd, hebben we een extra puzzelstuk in handen voor een juiste diagnose. Gesprekken met de patiënt en zijn of haar omgeving en een neuropsychologisch onderzoek blijven wel belangrijk."

Tot op heden stelden artsen de diagnose in een vroeg stadium voornamelijk door in het hersenvocht te speuren naar eiwitten die typisch zijn voor alzheimer.

Analyse

Voor de nieuwe methode hoeft geen bijkomende scan worden gemaakt, omdat bij geheugenproblemen sowieso een MRI-hersenscan wordt uitgevoerd om andere problemen zoals een hersenbloeding of een tumor uit te sluiten. De bestaande beelden van het brein worden (na anonimisering) doorgestuurd naar het Leuvense bedrijf icometrix, een spin-off van de UA, UZ Antwerpen en de KU Leuven.

"Een halfuur tot een uur later krijgt de arts een rapport", zegt ceo Wim Van Hecke in de kranten. "We sturen geen diagnose, maar in een heel groot deel van de gevallen is voor de arts op basis van onze analyse duidelijk of de patiënt alzheimer heeft of niet. Als de diagnose nog niet duidelijk is, kunnen bijkomende tests gedaan worden."