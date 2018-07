Heilig-Hartziekenhuis in Lier lanceert nieuwe techniek voor verwijdering hersentumor “Hersenoperatie verloopt door deze techniek veiliger” WAE

16 juli 2018

18u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Medisch In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier is voor de eerste keer een hersentumor verwijderd door middel van een nieuwe technologie. Die maakt gebruik van fluorescentie in combinatie met een ‘yellow filter’. “De experimentele techniek zorgt ervoor dat alle weefselstructuren en bloedvaten oplichten en beter zichtbaar worden. Dit is een primeur voor België”, zegt neurochirurg Bert Kegelaers, diensthoofd Neuro-chirurgie van het Lierse ziekenhuis.

De techniek is toegepast bij een vijftigjarige man. De patiënt had een kleine hersentumor van 12 mm die uitgezaaid was. Hij werd onder volledige narcose gebracht. De operatie is prima verlopen, meldt Kegelaers.

Vandaag werken neurochirurgen bij de verwijdering van hersentumoren met een "blue filter": de patiënt neemt pillen die het kwaadaardig weefsel in de hersenen door de lens van een speciale microscoop blauw doen fluoresceren tijdens de operatie. Dat is een zeer dure toepassing die de patiënt 1.000 euro kost en niet terug betaald wordt door de ziekenkas.

Tumor en weefsels veel beter zichtbaar

De nieuwste techniek maakt echter gebruik van fluorescentie die rechtstreeks in het lichaam wordt gebracht aan het begin van de operatie en die door een ‘yellow filter’ niet alleen de tumor veel beter doet oplichten, maar ook het gezonde hersenweefsel perfect visualiseert. De nieuwe methode kost de patiënt maar 5 euro. Daarnaast kan de 'yellow filter' worden ingezet voor meerdere types tumoren en zelfs bij aandoeningen aan de bloedvaten, terwijl de "blue filter" slechts efficiënt is bij één type hersentumor.

"We zijn dan ook heel blij dat we in navolging van gerenommeerde centra in o.a. Milaan (Italië) en Regensburg (Duitsland) deze nieuwe en veiligere techniek als eerste in België kunnen lanceren”, legt Kegelaers uit. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de nieuwe standaard wordt."

Kegelaers ziet voorlopig alleen maar voordelen in de nieuwe methode. In het ziekenhuis in Lier zal vanaf nu alleen nog maar de 'yellow filter' gebruikt worden. De dokter verwacht dat andere ziekenhuizen bij de volgende vervanging van hun neuro-oncologische microscoop snel zullen volgen.