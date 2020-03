Heeft het zin om een zelfgemaakt mondmasker te dragen? HLA

16 maart 2020

14u03 16 coronavirus Er dreigt een groot tekort aan mondmaskers. In de apotheken zijn de voorraden al meer dan een maand uitverkocht, en ook ziekenhuizen en artsen dreigen zonder te vallen. Een eerste levering van Er dreigt een groot tekort aan mondmaskers. In de apotheken zijn de voorraden al meer dan een maand uitverkocht, en ook ziekenhuizen en artsen dreigen zonder te vallen. Een eerste levering van 300.000 mondmaskers komt vanavond aan in ons land, maar op de rest van de vijf miljoen bestelde maskers is het wachten tot het einde van de week. Daarom nemen verschillende mensen het heft in eigen handen en starten zelf met het maken van mondmaskers. Hoe ga je best aan het werk, en hebben zulke zelfgemaakte maskers wel nut?

Innovatiespecialist en ‘mad scientist’ Anthony Liekens, één van de makers van ‘Team Scheire’, werkt samen met een ‘coronadenktank’ aan de ontwikkeling van mondmaskers. Op Twitter deelt hij zijn vooruitgang. Belangrijk is dat een herbruikbaar mondmasker gecombineerd wordt met een vervangbare filter, klinkt het. Het mondmasker moet bovendien zo goed mogelijk aansluiten én wasbaar zijn. Dat kunnen genaaide mondmaskers zijn, maar ook een snorkelmasker of een masker in 3D-print behoren tot de mogelijkheden. Op dit moment wacht de denktank nog op medisch advies over de meest geschikte materialen, laat Liekens weten aan onze redactie.

Vooruitgang! We zijn op een "design pattern" gestoten om op grote schaal DIY mondmaskers te maken: Combineer herbruikbare maskers met vervangbare filters. Suggesties welkom. pic.twitter.com/xNKEAebST8 Anthony Liekens(@ aliekens) link

Ook ziekenhuizen zagen zich de afgelopen dagen genoodzaakt om te doe-het-zelven. In het AZ Sint-Maarten in Mechelen werden al een duizendtal maskers gestikt. “We gebruiken het verpakkingsmateriaal van steriele sets. Dat zijn een soort van papieren doeken die dan verknipt, verstevigd en voorzien worden van linten”, zegt Nico Garmyn, directeur kwaliteit en strategie. Deze maskers zijn niet bestemd voor het medisch personeel, maar wel voor al het niet-zorgend personeel in het ziekenhuis, zoals schoonmakers en technici. “Voor niet-zorgprofessionals zijn ze perfect, omdat zij toch niet zo dicht bij de patiënten komen. Maar vooraleer we ze voor het medische personeel gaan gebruiken, moeten ze toch eerst getest worden op hun doorlaatbaarheid van partikels”, vult Garmyn aan.

Viroloog Marc Van Ranst vindt het bijzonder cynisch dat ziekenhuizen hun eigen mondmaskers moeten maken. “Zelf naaien deed men in 1918. Het is 2020", zei hij gisteren in ‘Terzake’ op Canvas.

Heeft een (zelfgemaakt) mondmasker dragen nut?

“Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen heeft weinig zin”, klonk het de voorbij weken. Toch kan een mondmasker de kans op besmetting verlagen, vooral wanneer je in nauw contact staat met een besmette persoon, zoals zorgverleners. Het is dan wel van groot belang dat de maskers op de juiste manier worden gedragen, dat wil zeggen dat ze nauw aansluiten en dat je ze niet aanraakt met je handen.

Mensen die besmet zijn met het virus dienen een mondmasker te dragen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook de zelfgemaakte maskers kunnen dus de verspreiding van het virus helpen tegengaan.

Zelf aan de slag?

De Torhoutse Sien Lagae deelt op haar Facebookpagina patronen voor het maken van mondmaskers. “Mijn mondmaskers bestaan uit een laag badstof en een laag katoen en zijn wasbaar aan 60 graden. Stoffen mondmaskers zijn uiteraard niet even effectief, maar zijn zeker beter dan niets”, vertelt ze. Jan Vanderkerken, diensthoofd urologie in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden, haalde zijn naaimachine ook van onder het stof: “Ik besloot zelf mondmaskers te maken met een leuk motief. Niet voor in het ziekenhuis, maar om naar de bakker te gaan.” Ook retouchebedrijf Cactus uit is Deinze gestart met de productie van mondmaskers.Hun maskers bestaan volledig uit katoen, met “een filter naar keuze”. “Een inlegkruisje is een goede optie, maar ook wc-papier is mogelijk”, vertelt zaakvoerder Johan Taccoen.

In het naaiatelier van het Belgische modemerk Xandres zijn de stiksters vandaag gestart met het maken van mondmaskers die het bedrijf gratis willen aanbieden aan “mensen die proberen om de samenleving draaiende te houden”, vertelt managing director Patrick Desrumaux. “Ik denk aan medewerkers van supermarkten, crèches, maaltijdbezorgers, postbodes, bestuurders van openbaar vervoer, enzovoort. Moedige mensen die zich veiliger willen voelen en zich heel verantwoordelijk opstellen naar hun omgeving toe”, aldus Desrumaux. Ook deze maskers zijn niet medisch gekeurd, maar wel “goed gemaakt, mooi aanpast, én bestaand uit 8 lagen”. Iedereen die nood heeft aan stof, garen en/of mondmaskers kan terecht op staysafe@xandres.be.

Bij naaimachineproducent Singer staan alvast 50 naaimachines klaar voor vrijwilligers die mondmaskers willen naaien. Het bedrijf is nog op zoek naar steriele stoffen, klinkt het in een post op Facebook.

