Heeft de wetenschap eindelijk een oplossing voor kaalheid ontdekt? TK

15u21

Bron: Korea Times/ Metro.co.uk 8 Thinkstock Medisch Waar een blindedarmontsteking een paar eeuwen geleden nog dodelijk was, is het euvel intussen verholpen met een routineoperatie. De medische wetenschap gaat met sprongen vooruit, maar ondanks al die vorderingen is er nog steeds geen oplossing gevonden voor (vroegtijdige) kaalheid. Al komt daar binnenkort misschien verandering in.

Ongeveer 40 procent van de mannen heeft zichtbaar haarverlies tegen hun 35ste. Tegen de tijd dat ze 60 zijn, is dat al 65 procent. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 60 procent van de kalende mannen liever meer haar zou hebben dan meer geld of vrienden. Het mag dan niet meteen een probleem voor je gezondheid zijn, het heeft duidelijk een grote mentale impact.

Hoog tijd om er iets aan te doen dus, vonden ze bij de Yonsei University in Zuid-Korea. En ze lijken daar ook in geslaagd te zijn: hun proeven op muizen leverden een positief resultaat (lees: extra haargroei) op.

Nieuwe follikels

De onderzoekers konden vaststellen dat er een specifieke proteïne bestaat die de follikelontwikkeling en de haargroei reguleert. Die molecule luistert naar de vlotte naam 'CXXC-type zinc finger protein 5'. Om te voorkomen dat die op termijn zijn werk laat verslappen en zo voor haarverlies zorgt, ontwikkelden de wetenschappers een nieuwe substantie die de proteïne controleert.

"Na 28 dagen konden we de proteïne zo aanzetten tot het produceren van nieuwe follikels", aldus professor Kang-Yell Choi. In combinatie met valproïnezuur gebeurde dat zelfs aan een verhoogd tempo. "We verwachten dat onze substantie gebruikt zal worden in nieuwe medicatie tegen haarverlies." En het heeft nog andere voordelen ook: "Het kan ook gebruikt worden voor wondheling."

Yonsei University