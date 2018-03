Heb je deze symptomen na de tandarts? Dan moet je naar de dokter TK

23 maart 2018

13u56

Bron: Metro UK 0 Medisch We moeten allemaal minstens een keer per jaar bij de tandarts passeren voor een controle. Die is dan altijd in de weer met handschoenen, een mondmasker en steriele instrumenten, maar dat wil niet zeggen dat er niet af en toe iets fout kan gaan. Dokters van de University of British Columbia waarschuwen dat als je achteraf deze symptomen krijgt, je meteen naar de dokter moet.

Enkele artsen publiceerden samen in de New England Journal of Medicine een artikel over de zaak van een 27-jarige patiënt. De man, een Canadees, had na een bezoek aan de tandarts een rode vlek op zijn hand gekregen. Twee weken later was dat plekje echter uitgegroeid tot een donkerblauwe uitstulping, midden in zijn handpalm.

Toen het bultje maar niet wegging en de man ineens ook pijn in zijn buikstreek kreeg, trok hij naar de dokter. Die stelde vast dat de patiënt ook minder trek had in eten, 's nachts zweetaanvallen kreeg en af en toe wat koorts had. Er gingen enkele alarmbelletjes rinkelen en de arts stuurde de man door naar het ziekenhuis.

Endocarditis

Daar bleek dat hij aan een gevaarlijke infectie leed: endocarditis, een ontsteking op de hartkleppen die dodelijk kan zijn.Het ging meer bepaald om een bacteriële variant, die vermoedelijk tijdens het tandartsbezoek in de bloedbaan van de patiënt was terechtgekomen. In de daaropvolgende weken had de ontsteking een gezwel veroorzaakt op de aortaklep en weefsel van de milt en nieren beschadigd. Daarnaast waren ook de aders in zijn hand aangetast, waardoor er een kleine aneurysma ontstond, met de bult tot gevolg.

Gelukkig was de infectie snel verholpen met een fikse dosis antibiotica. De man ging ook onder het mes om zijn hartklep en het aneurysma te verhelpen.

De artsen van de man publiceren het verhaal van de Canadees nu om mensen te waarschuwen voor de symptomen van endocarditis. Als je van de tandarts komt, maar ook in het algemeen. De infectie is zeer goed te behandelen, maar kan snel dodelijk worden als je ze laat aanslepen. "Heb je langdurig last van koorts, rillingen, hoofdpijn, zweetaanvallen, kortademigheid, vreemde zwellingen of spier- en gewrichtspijnen, ga dan langs bij de dokter", klinkt het. Andere (minder courante) symptomen zijn onverklaarbaar gewichtsverlies, steken in je milt, bloed in de urine en rode vlekjes. Die kunnen voorkomen op voeten en handpalmen, maar ook onder je nagels en tenen of aan de binnenkant van je mond.