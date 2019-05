Hartstilstand loopt bij vrouwen vaker slecht af dan bij mannen KVDS

22 mei 2019

15u46

Bron: ANP, Het Parool 2 Medisch Vrouwen die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis, worden minder vaak gereanimeerd en overlijden bijna dubbel zo vaak als mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra) dat vandaag gepubliceerd is in het vaktijdschrift The European Heart Journal.

Als iemand in het bijzijn van anderen een hartstilstand krijgt, gaan omstanders bij 69 procent van de vrouwen meteen reanimeren, terwijl ze dat bij 74 procent van de mannen doen. De symptomen van een hartstilstand zijn bij vrouwen veelal anders, waardoor getuigen minder snel aan hartproblemen denken. In plaats van pijn op de borst kunnen vrouwen nek- en kaakpijn hebben, flauwvallen of moeten overgeven. Van de mannen bij wie een reanimatie wordt opgestart, overleeft verder 20 procent. Bij vrouwen is dat maar 12,5 procent.





Vrouwen hebben ook minder vaak een zogenaamd 'schokbaar beginritme’, het verschijnsel dat het hart wel ‘onder stroom’ staat maar niet (goed) functioneert. Een AED-toestel kan het hart dan weer correct laten werken. Maar als dat ‘schokbaar beginritme’ ontbreekt, is de kans op overleven een pak kleiner. Mannen hebben het in 53 procent van de gevallen, vrouwen maar in 33 procent. De onderzoekers bepleiten meer onderzoek naar dit verschijnsel.





Er zijn geen aanwijzingen dat professionele zorgverleners slechtere hulp geven aan vrouwen.



