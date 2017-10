Hartoperatie is veiliger in de namiddag, stelt nieuwe studie JC

22u06

Bron: The Telegraph 0 Thinkstock Medisch Een hartoperatie ondergaan in de namiddag is mogelijk veiliger dan in de ochtend. Volgens een nieuwe studie komt dat immers beter overeen met het biologische ritme van het lichaam.

Franse onderzoekers bestudeerden de gegevens van bijna zeshonderd patiënten die een hartklep lieten vervangen. Mensen die in de ochtend geopereerd waren, bleken in de daaropvolgende 500 dagen tweemaal zoveel risico te lopen op ernstige hartproblemen. Van de patiënten die in de namiddag geopereerd werden, kreeg 9 procent een hartaanval, hartstilstand of hartziekte met de dood tot gevolg. Bij de andere patiënten was dat 18 procent, stellen de onderzoekers in vakblad The Lancet.

Bij een hartklepoperatie hebben artsen vandaag weinig chirurgische mogelijkheden om het risico op hartschade te verminderen. "Dat betekent dat er nieuwe technieken nodig zijn om de patiënten te beschermen", zegt onderzoeker David Montaigne van de universiteit van Lille. "Onze studie suggereert dat het zou kunnen helpen om hartoperaties naar de namiddag verplaatsen."

Bioritme

Om een verklaring te vinden voor het opmerkelijke verschil, bestudeerden de onderzoekers 30 hartweefselstalen van betrokken patiënten. Een genetische analyse wees uit dat 287 genen, gelinkt aan het bioritme, actiever waren bij de patiënten die in de namiddag geopereerd waren. Het hart ondervindt dus invloed van het bioritme, stellen de wetenschappers. En de resultaten wijzen erop dat het hart zich in de ochtend minder goed kan herstellen dan in de namiddag.

Artsen wijzen erop dat er mogelijk andere verklaringen zijn voor deze resultaten. Toch is het inderdaad zo dat hartcellen, net als elke andere cel in het lichaam, een bioritme hebben. "'s Ochtends, als we pas wakker zijn, is het cardiovasculaire systeem nog niet op zijn best", zegt John O'Neill van de Britse Medical Research Council aan The Telegraph. "Dat kan deels verklaren waarom hartaanvallen en beroertes vaker voorkomen in de ochtend."