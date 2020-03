Hartklachten verlagen overlevingskansen coronavirus drastisch Martijn Peters

31 maart 2020

15u04 14 Medisch Steeds vaker zijn er berichtgevingen over coronapatiënten met klachten aan het hart in plaats van de longen, met vaak droevige uitkomsten. Zoals bij de Steeds vaker zijn er berichtgevingen over coronapatiënten met klachten aan het hart in plaats van de longen, met vaak droevige uitkomsten. Zoals bij de 30-jarige Isaura Castermans , een van de jongste coronaslachtoffers uit ons land. Maar hoe vaak komt dit voor? En moeten we bij elke coronapatiënt nagaan of het hart is aangetast?

Schade aan de hartspier is niet uitzonderlijk bij een virale infectie. Uit onderzoek blijkt dat een ontsteking in de hartspier voorkomt in 1 tot 5 procent van acute virale infecties, maar bij het nieuwe coronavirus liggen de cijfers hoger.

Wetenschappers aan het Zhongnan Universitair Ziekenhuis in Wuhan deden onderzoek naar hartschade bij gehospitaliseerde Covid-19-patiënten en zagen dat maar liefst 52 van van de 187 coronapatiënten schade bleken te hebben aan de hartspier, oftewel bijna 28 procent.



Dit werd getest door de hoeveelheden troponine in het bloed te meten. Dit is een eiwit dat voorkomt in de spieren van het hart en dat vrijkomt in het bloed als het hart beschadigd wordt.

Lagere overlevingskans

Van die 52 coronapatiënten met hartschade hadden 36 ervan voor hun opname al een onderliggende hart- of vaatziekte en 16 niet. Dit laatste cijfer komt ongeveer overeen met een eerdere studie uit het tijdschrift Nature.

De Covid-19-patiënten met hartschade, maar zonder een onderliggende hart- en vaatziekte hadden een overlevingskans van 62,50 procent, terwijl die voor degenen met hartschade én een onderliggende hart- en vaatziekte slechts 31,56 procent bedroeg. Dat is beduidend minder dan de 92,38 procent voor Covid-19-patiënten zonder hartschade en onderliggende hart- en vaatziektes en zelfs minder dan de 86,67 procent van patiënten zonder hartschade, maar met onderliggende hart- en vaatziektes.

Schade aan de hartspier zorgt dus voor een drastische verlaging van de overlevingskansen van Covid-19-patiënten. Meer onderzoek op een groter aantal patiënten is nodig om deze resultaten te bevestigen.

Oorzaak

Waarom het coronavirus in meer gevallen schade aan het hart toebrengt en hoe is nog niet duidelijk. Het is mogelijk dat het virus zelf het hart beschadigt of dat dit het gevolg is van een overdreven reactie van ons lichaam op het virus.

Tot slot is het ook mogelijk dat een infectie in de longen zorgt voor minder zuurstof voor ons lichaam, waardoor het hart harder moet werken en uiteindelijk schade oploopt.

