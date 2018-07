Half ontwikkelde Siamese tweeling heeft twee gezichten op één hoofd Arne Adriaenssens

24 juli 2018

15u58

Bron: Metro UK 2 Medisch In Indonesië werd een Siamese tweeling geboren die enkel een gescheiden aangezicht en hersenen heeft. De jongens kunnen niet van elkaar gescheiden worden en vechten voor hun leven.

Op het Indonesische eiland Batam werd Gilang Andika geboren, een jongen met twee gezichten en twee hersenen. Als Siamese tweeling had hij eigenlijk een tweeling moeten zijn, maar liep het door een onvoltooide splitsing van de eicel fout. Het ‘tweetal’ deelt hierdoor de meerderheid van zijn lichaamsdelen. Dat komt slechts bij 1 op 250.000 geboortes voor.

De tweeling, die van zijn ouders slechts één naam kreeg, vecht nu al 2 maanden voor zijn leven. De dokters van het ziekenhuis waar hij sinds zijn geboorte woont, kunnen hem onmogelijk opereren. In een ziekenhuis in Jakarta zouden ze hem misschien wel kunnen helpen, maar daar hebben ouders Ernilasari en Mustafa Andika niet genoeg geld voor.

De slaagkansen van zo’n operatie zouden ook uitzonderlijk laag zijn. Ze zouden hiervoor één gezicht, één brein en een stuk van zijn schedel moeten verwijderen. Iets waar erg veel risico's aan verbonden zijn

Pas bij geboorte

De tweeling lijdt daarnaast ook aan hydrocephalus, een aandoening waardoor er zich vocht opstapelt in je brein. De meeste kinderen die hiermee geboren worden, kampen later met leerstoornissen, blindheid of epilepsie.

De ouders van de tweeling wisten niets van de aandoening van hun kind tot bij de geboorte. Gilang werd met een keizersnede ter wereld gebracht waaran het voor het eerst duidelijk werd dat hij een Siamese tweeling was. Er werd op voorhand drie keer een echo genomen, maar daarop was het probleem niet zichtbaar.

