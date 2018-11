Grote vraag naar plasma: Rode Kruis wil extra donorcentra openen IB

14 november 2018

05u30

Na een grootscheepse sluitingsoperatie van plasmacentra het voorbije decennium, bekijkt Rode Kruis Vlaanderen (RKV) nu waar er nieuwe centra kunnen openen. De vraag naar plasma in Vlaanderen is namelijk enorm gestegen.

Plasma is levensreddend voor patiënten met mas­saal bloedverlies, bloedziekten of baby's met ernstige geelzucht. Het wordt ook gebruikt voor de productie van genees­middelen. De gele vloeistof wordt uit het bloed gehaald tijdens een bloedafname in een donorcentrum.

Tussen 2002 en 2008 zijn in Vlaanderen een twintigtal donorcentra gesloten, waarvan negen in Limburg. Dat gebeurde wegens besparingen en omdat er goedkoper buitenlands plasma werd aangeboden.

Vraag enorm gestegen

"Intussen is de vraag naar plasma enorm gestegen en moeten we van de overheid gedurende vijf jaar telkens 5 procent meer plasma aanbieden", zegt Ine Tassignon (RKV). "We bekijken nu hoe en waar we nieuwe centra kunnen openen. De beslissing valt begin volgend jaar.”