Grote uitbraak coronavirus op vissersboot mogelijk eerste directe bewijs dat antilichamen infectie verhinderen

19 augustus 2020

14u39

Bron: The Seattle Times 1 Medisch Op een Amerikaanse vissersboot uit Seattle brak in mei het nieuwe coronavirus uit. Meer dan 85 procent van de opvarenden raakte besmet. Bij drie van hen waren voor de afvaart neutraliserende antilichamen in het bloed aangetroffen. Zij liepen het virus niet opnieuw op. Dit is het eerste natuurlijke experiment van die aard sinds Covid-19 eind vorig jaar de wereld teistert.

Op twee na werd het bloed van alle 122 opvarenden van de niet nader genoemde vissersboot van American Seafoods op voorhand getest op antilichamen - ironisch genoeg om eventuele besmettingen aan boord van het schip te voorkomen. Drie van hen bleken hersteld te zijn van een besmetting met het nieuwe coronavirus, want ze hadden nog neutraliserende antilichamen in het bloed die het virus verhinderen om binnen te dringen in menselijke cellen. Opvallend: die drie waren niet bij de 104 van de 122 crewleden die na de terugkeer van het schip positief testten op corona. De drie hadden het virus dus geen tweede keer opgelopen. “Dat is een sterke indicatie dat de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen een bescherming vormt tegen het virus”, aldus Alex Greninger, co-auteur van de studie die gisteren in preprint - vóór de wetenschappelijk vereiste peer review - op MedRxiv werd gepost. “Dit is hoopvol nieuws”, zegt Greninger.

Ethische bezwaren

Wetenschappers gaan al langer uit van een zekere immuniteit tegen het coronavirus bij wie eerder besmet raakte, maar ze weten niet precies hoelang die zou aanhouden. Tot nu toe kwam het enige directe bewijs van bescherming tegen corona door neutraliserende antilichamen van onderzoeken met apen en andere dieren in het labo. Ethisch ligt het immers erg gevoelig om iemand opzettelijk te besmetten met SARS-CoV-2, ook bij mensen die al een infectie hebben doorgemaakt. Het is immers niet geweten wat de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn kunnen zijn.

In dit geval is er sprake van een natuurlijk experiment buiten het labo dat duidelijk afgebakend was door de isolatie van een schip op zee. Wetenschappers van de universiteit van Washington en van het Fred Hutchinson Cancer Research Center kregen zo de kans om dit weliswaar kleinschalige maar unieke onderzoek uit te voeren.

Hoge besmettingsgraad

De massale uitbraak van het coronavirus - met meer dan 85 procent was de besmettingsgraad enorm hoog - vond plaats in mei toen de crew aan het vissen was op heek voor de kust van de staat Washington. Na achttien dagen op zee werd een van de opvarenden ziek en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Het vissersseizoen zat erop voor de hele crew. De bemanning werd nog vijftig dagen opgevolgd en zo kwamen er in totaal 104 coronabesmettingen boven water.

Greninger en zijn team hoorden ervan en besloten opnieuw de eerste bloedresultaten te bekijken. Ze voerden ook nog bijkomende tests uit. Zes crewleden hadden voor de afvaart positief getest op antilichamen, maar slechts de helft van hen had ook neutraliserende antilichamen in het bloed. Die laatste drie ontsnapten aan een nieuwe besmetting, de eerste drie liepen het virus wél op. Dat zou erop kunnen wijzen dat de aanvankelijke tests een vals positief resultaat hadden opgeleverd, zegt Greninger. Of dat ze toen in een pril stadium van een actieve besmetting zaten, dan wel dat ze een erg milde of asymptomatische vorm van Covid-19 hadden doorgemaakt.

Geen toeval

Statistisch gezien lijkt het alvast helemaal geen toeval dat de drie met neutraliserende antilichamen in het bloed niet opnieuw besmet raakten. Maar de studie heeft geen sluitende verklaring voor de vijftien andere opvarenden die eveneens een infectie ontliepen. Volgens Greninger kwamen zij mogelijk door hun specifieke taken niet in aanraking met het virus. Dat kan natuurlijk dan ook gelden voor de drie personen met neutraliserende antilichamen in het bloed voor het vertrek.

De studie sluit niet uit dat iemand opnieuw besmet kan worden met Covid-19, reageert Mark Slifka van de Oregon Health & Science University. De immunoloog en vaccinontwikkelaar was niet betrokken bij het onderzoek. Wél levert het sterke aanwijzingen dat iemand met neutraliserende antilichamen beschermd is tegen het virus. Al voegt hij eraan toe dat het aantal onderzochte gevallen sowieso veel te klein is om er brede conclusies uit te trekken.

