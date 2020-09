Grote studie bevestigt: steroïden verminderen kans op overlijden aanzienlijk bij ernstig zieke coronapatiënten Joeri Vlemings

02 september 2020

18u57

Bron: Reuters, New York Times 8 Medisch De behandeling van erg zieke Covid-19-patiënten met bestaande middelen op basis van steroïden doet het risico op overlijden met 20 procent afnemen. Dat is nu bevestigd door een grote internationale studie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt dit soort behandeling voortaan sterk aan, maar niet voor patiënten met milde symptomen.

Half juni prees de WHO al het medicijn dexamethasone en noemde het een “wetenschappelijke doorbraak” in de strijd tegen Covid-19. Sindsdien wordt dexamethasone in sommige landen al geregeld ingezet als geneesmiddel op Covid-afdelingen. De bundeling van internationale klinische studies uit zeven landen bevestigt nu de eerste bevindingen van enkele maanden geleden.

Drie geneesmiddelen uit de familie van steroïden - dexamethasone, hydrocortisone en methylprednisolone - werden getest bij meer dan 1.700 coronapatiënten op intensieve in de VS, Groot-Brittannië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk en Spanje. De medicamenten bleken alle drie de kans op overlijden te verminderen. De steroïden temperen de reactie van het lichaam op het virus. Vaak overlijden patiënten niet aan Covid-19 zelf, maar aan de overreactie van hun lichaam op de infectie.



“Ongeveer 68 procent van de ziekste patiënten overleefde Covid-19 na een behandeling met corticosteroïden, terwijl dat zonder corticosteroïden ongeveer 60 procent was”, verklaren de onderzoekers. Epidemioloog Jonathan Sterne voegt eraan toe dat de resultaten in alle deelnemende landen hetzelfde aangaven, met name dat de coronapatiënten die er het ergst aan toe waren baat hadden bij de steroïden, ongeacht hun leeftijd, geslacht of duur van hun ziekte. “Steroïden zijn bovendien goedkope en meteen beschikbare geneesmiddelen”, aldus de professor aan de Bristol University in Engeland.

WHO beveelt sterk aan

De medicijnen kunnen nu meteen gebruikt worden op de afdeling intensieve verzorging om het leven te redden van de meest ernstig zieke Covid-19-patiënten. Mét de goedkeuring van de WHO. “Dit bewijst dat er 87 minder doden vallen op 1.000 patiënten. Dat zijn levens die gered worden”, zegt Janet Diaz van WHO in een reactie.

“De resultaten zijn indrukwekkend, maar dit middel leidt niet tot genezing”, waarschuwt Anthony Gordon, professor aan het Imperial College in Londen. “Het is essentieel dat we alle preventieve maatregelen blijven opnemen.”

Wereldwijd zijn meer dan 25 miljoen mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Bijna 860.000 mensen lieten het leven.

De verschillende onderzoeken zijn vandaag gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of the American Medical Association.