Grootschalig onderzoek van Belgische bodem moet burn-out bij ouders in kaart brengen kg

17 april 2018

18u16

Bron: Belga 0 Medisch De Universiteit Gent en de Université Catholique de Louvain (UCL) onderzoeken hoeveel ouders lijden aan een "ouderlijke burn-out" en welke oorzaken tot het probleem leiden. Een grootschalige rondvraag in 37 landen, waaronder België, moet ook aantonen of er culturele oorzaken spelen.

Een zogenoemde "ouderlijke burn-out" wordt vaders en moeders toegeschreven wanneer het ouderschap hen psychologisch te zwaar wordt. De stoornis gaat gepaard met symptomen als fysieke en emotionele uitputting. Ouders nemen dan emotioneel afstand van hun kinderen en worstelen met een gevoel van falen in hun rol als ouder. Naar schatting 1 op de 10 ouders lijdt aan een ouderlijke burn-out.

Wetenschappers kennen het fenomeen al langer, maar tot nu toe is ouderlijke burn-out nooit op dergelijk grote schaal onderzocht. Een diepgravende enquête is daarom opgesteld om te peilen hoe ouders zich voelen bij hun kinderen en in welke mate ze gevoelens van voldoening en uitputting ervaren. De bevraging wordt vertaald en door universiteiten in 37 landen wereldwijd verspreid.

Deelnemende universiteiten krijgen de kans om de bevraging aan te vullen met eigen vragen voor verder onderzoek. In Vlaanderen peilt de universiteit Gent ook naar de partnerrelatie en de ideeën rond ouderschap bij de partners. Ook de identiteit als ouder en de motivatie van het ouderschap wordt bevraagd.

"Met dit onderzoek kunnen mooie resultaten geboekt worden, waarmee we ouders kunnen helpen", zegt onderzoekster Charlotte Schrooyen van de UGent.

De universiteit hoopt dat het onderzoek door zo veel mogelijk ouders wordt ingevuld.