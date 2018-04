Groeiende vaccinatieweerzin onder burgers brengt volksgezondheid in gevaar Wat bezielt de vaccinatieweigeraar? Marc Peeperkorn

26 april 2018

14u28

Bron: de Volkskrant 0 Medisch De Europese Commissie luidt de noodklok over de groeiende weerzin bij burgers om hun kinderen en zichzelf te laten vaccineren. De volksgezondheid komt in gevaar omdat EU-landen de internationaal afgesproken vaccinatiegraad voor ziektes als mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus niet halen.

‘Nationale vaccinatieprogramma’s worden steeds zwakker’, concludeert de Commissie vandaag bij de presentatie van een serie voorstellen die daar verandering in moeten te brengen. EU-wijde actie is noodzakelijk omdat ‘de zwakte van één land bij het vaccineren, de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet’.

De Commissie wijst op een ‘dramatische terugkeer’ van mazelen in de Europese Unie. In 2017 werden er ruim 14 duizend gevallen gemeld, drie keer meer dan in 2016. Afgelopen twee jaar stierven er vijftig mensen aan mazelen. Dat die ziekte weer de kop opsteekt, komt door de steeds lagere vaccinatiegraad. De doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat minstens 95 procent van de burgers is ingeënt tegen mazelen, wordt in steeds minder landen gehaald.

