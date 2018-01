Griepvirus verspreidt zich niet alleen bij niesbui maar ook via adem ep

22 januari 2018

14u39

Bron: Time.com, Telegraph 0 Medisch Je hand voor je mond houden als je niest of hoest, zou volgens Amerikaanse onderzoekers weinig uithalen om besmetting met griep te voorkomen. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat het virus zich via de adem kan verspreiden en dat er geen hoest- of niesbui van je buur nodig is om ziek te worden.

Onderzoeker Donald Milton onderzocht in 2012-2013 142 grieperige studenten aan de universiteit van Maryland. Tijdens 218 observatiesessies hielden de professor en zijn team in de gaten hoe en wanneer de studenten partikels van het griepvirus verspreidden. Ze zaten in een machine die de viruspartikels maten in het vocht dat vrijkwam terwijl ze praatten, ademden, hoestten en niesden. Niet verrassend ontdekte Milton dat patiënten met hoesten duidelijk grieppartikels verspreidden, maar tot zijn grote verbazing ook dat de helft van de partikels die via de adem vrijkwamen ook het griepvirus bevatten. Dit suggereert volgens Milton dat je ook van deze besmette lucht ziek kunt worden.

Ook BMI en geslacht spelen mee

Nog twee interessante conclusies uit het onderzoek: de eerste is dat mannen meer van het griepvirus verspreiden per hoestbui dan vrouwen. Dames krijgen dan weer vaker met een hoestbui te kampen. De tweede luidt dat mensen met een hoger BMI meer virale deeltjes dan mensen met een lager BMI in de lucht verspreiden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen met een hoog BMI vaker een hoger ontstekingsniveau hebben en dat hun luchtwegen vaker openen en sluiten.



Milton stipt wel aan dat de studie niet naar de daadwerkelijke overdracht van het virus keek, het is dus onmogelijk om nu al te bepalen of de uitgeademde, besmette druppeltjes daadwerkelijk iemand besmet hebben. Om tot die conclusie te komen is nog meer onderzoek nodig. De overdracht van ziekten via de lucht is een controversieel onderwerp in de medische wereld. Volgens Milton is het wel al veilig om op basis van deze studie te zeggen dat als de persoon naast je ziek lijkt, ook al hoest de patiënt niet, hij of zij je waarschijnlijk wel kan besmetten.

Het belang van thuisblijven

Als toekomstige studies kunnen bewijzen dat deze kleine druppeltjes die via de adem in de lucht terechtkomen de griep verspreiden, dan kan dit onderzoek ervoor zorgen dat publieke ruimten anders ingericht en geventileerd worden ter preventie van griep. Miltons team onderzoekt momenteel hoe de griep verspreid wordt in studentenkamers aan de universiteit van Maryland. De professor wil benadrukken dat belangrijk is om thuis te blijven bij het eerste grieperige gevoel. Naar school of kantoor gaan wanneer je werkt is een slecht idee omdat je anderen kan besmetten, ook al moet je niet hoesten.

Wat als je naaste collega toch al snotterend en hoestend komt werken? Dan heeft Milton slecht nieuws voor je. “Een masker voor je mond doet weinig om het besmettingsrisico te beperken. Dit houdt wel de grote druppels tegen, maar niet de kleine druppels die je tijdens het ademen uitstoot.”