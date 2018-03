Griepepidemie is nog niet voorbij: "Wat we nu zien, is vrij ongewoon" kg

07 maart 2018

17u02

Bron: Belga 9 Medisch Het aantal raadplegingen bij de artsen voor griepsymptomen blijft nog stijgen, vooral bij kinderen. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. "Wat we nu zien, is vrij ongewoon", aldus viroloog dr. Steven Van Gucht. "Het is vermoedelijk een gevolg van de recente koudegolf."

"We dachten dat we het ergste gehad hadden rond de krokusvakantie", zegt Van Gucht. "Daarna, zo hadden we verwacht, zou het wat zakken, maar dat gebeurde niet. Het aantal raadplegingen bleef op eenzelfde niveau en dan hebben we er deze week nog een felle stijging van de griepcirculatie bovenop gekregen, vooral bij jonge kinderen. Dat is iets wat we de jongste jaren niet meer gezien hadden." Volgens Van Gucht gaat het om de gewone griepinfectie: niet gevaarlijk en van voorbijgaande aard. Bij de volwassenen en ouderen blijft het aantal raadplegingen stabiel.

Een mogelijke verklaring van de opflakkering van deze week ziet de griepspecialist in de recente koudegolf. "Ik denk dat het uitzonderlijke droge en koude vriesweer de verspreiding van het griepvirus heeft versterkt", aldus Van Gucht. "Het huidige warmere en natte weer zou er dan normalerwijze moeten toe leiden dat we volgende week van een afname kunnen spreken."