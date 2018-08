Griep vergroot risico dodelijke schimmelinfectie op intensieve zorg TTR

21 augustus 2018

18u16

Bron: Belga 4 Medisch Patiënten die met een ernstige griep op intensieve zorg belanden, lopen 15 procent meer risico om een bijkomende Aspergillus-schimmelinfectie op de longen te ontwikkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van zeven Belgische en Nederlandse ziekenhuizen, waarover de Artsenkrant bericht.

Zeer slecht nieuws voor de patiënten want 45 procent van de grieppatiënten met een bijkomende schimmelinfectie overlijdt, zelfs met een aangepaste schimmelbehandeling. Ter vergelijking: de normale kans op Aspergillus tijdens een verblijf op intensieve zorg (IC) is ongeveer 5 procent.

Tijdens de Mexicaanse grieppandemie in 2009 kwamen meer mensen met ernstige griep op intensieve zorg terecht en artsen constateerden toen een opmerkelijk aantal mensen met een Aspergillus-infectie van de longen. Er volgde een groot onderzoek waarbij gegevens bekeken werden van grieppatiënten op de IC-diensten in Belgische en Nederlandse ziekenhuizen tussen 2009 en 2016.

Risico

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 15 procent van de grieppatiënten op intensieve een Aspergillus-infectie ontwikkelt. De studie, die zopas werd gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine, klasseert griep daarmee officieel als een risicofactor voor het ontwikkelen van de dodelijke schimmelinfectie van de longen.

Dankzij een groep controlepatiënten, die wel een longontsteking maar geen griep hadden, konden de onderzoekers vaststellen dat het de griep zelf is die doorslaggevend is. Wie geen griep had, maakte 5 procent kans op aspergillose. Ook het gebruik van cortisone is overigens een bijkomende risicofactor voor het ontwikkelen van de schimmelinfectie, zo blijkt.

Het onderzoek gebeurde onder leiding van prof. dr. Joost Wauters, algemeen inwendige geneeskunde UZ Leuven, en dr. Bart Rijnders van Erasmus MC Rotterdam.