Gilead meldt "veelbelovende resultaten" in onderzoek naar coronamedicijn

29 april 2020

17u18

Bron: Belga 5 Medisch Een experimenteel coronamedicijn van Gilead Sciences “helpt coronapatiënten sneller herstellen dan normale zorg”. Daar wijzen de eerste resultaten van een Amerikaans onderzoeksinstituut althans op, stelt farmaceut Gilead in een bericht aan beleggers. Het onderzoeksinstituut wil zelf nog niet communiceren over de studie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en draait om het middel Remdesivir. Veel details zijn nog niet bekend, maar het nieuws wakkert de hoop aan op een eerste effectieve behandeling van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus.

“Binnenkort meer details”

Volgens Gilead presenteren de onderzoekers binnenkort meer details van het onderzoek. Het NIAID wilde nog niet reageren. Het instituut onderzocht concreet hoe snel patiënten met het middel geen aanvullende zuurstoftherapie meer nodig hadden en uit het ziekenhuis ontslagen konden worden. Het is nog niet bekend hoe groot het effect van het medicijn op de patiënten was.



Remdesivir is eerder al aangehaald als geneesmiddel tegen de longziekte, maar werd ook al verschillende keren in vraag gesteld. Woensdag verscheen in het medische tijdschrift The Lancet een Chinese studie die stelt dat het medicijn “geen significant klinisch voordeel” biedt tegen COVID-19.

Vorige week meldde de zakenkrant Financial Times nog op basis van uitgelekte documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het middel teleurstellende resultaten opleverde bij een Chinees onderzoek bij coronapatiënten. Volgens Gilead geven de uitgelekte rapporten echter een verkeerd beeld van het onderzoek, dat vroegtijdig werd afgebroken.

Verschillende onderzoeken

Er lopen verschillende onderzoeken naar remdesivir als medicijn tegen de longaandoening. De financiële markten houden de evoluties sterk in de gaten.

Gilead voerde ook zelf een onderzoek en heeft daarover gedetailleerde resultaten vrijgegeven. Het bedrijf vergeleek een vijfdaagse en een tiendaagse kuur van het medicijn. Naar verluidt zou het middel bij beide kuren hetzelfde resultaat opleveren, wat suggereert dat een kortere kuur even effectief kan zijn als een langere. Bij het onderzoek werd wel geen placebogroep gebruikt, waardoor de resultaten niet gebruikt kunnen worden.

De farmaceut laat nog weten dat het met de regelgevende autoriteiten zal blijven overleggen over remdesivir als mogelijke behandeling van COVID-19.

