Gezonde levensstijl kan helpen dementie te voorkomen

11 maart 2019

01u07

Bron: Belga 0 Medisch Vlamingen zijn er zich onvoldoende van bewust dat een gezonde levensstijl kan helpen met het voorkomen van dementie. Daarom komt het thema prominent aan bod tijdens de Week van de Zorg, die vandaag uit de startblokken schiet. "Wat goed is voor het hart, is goed voor de hersenen", zegt Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

De laatste jaren is er wetenschappelijke consensus gegroeid dat een groot deel van de toekomstige gevallen van dementie kan worden voorkomen met een gezonde levensstijl. Het aantal personen met dementie wordt momenteel geschat op 131.800 in Vlaanderen. Tegen 2060 zou dat kunnen oplopen tot 260.000 personen.

"Die stijging kunnen we fors verlagen", gelooft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), die de Week van de Zorg vandaag in het woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee aftrapt. "Door nu in te zetten op een gezonde levensstijl. Het is een van onze gezondheidsdoelstellingen om de Vlaming tegen 2025 gezonder te doen leven".

“Aandoening in slow motion”

Een steekproef van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft aan dat 65,2 procent van de Vlamingen niet weet dat een gezonde levensstijl de kans op dementie kan doen dalen. Dementie is een aandoening "in slow motion". De ziekte richt al 20 jaar schade aan in de hersenen alvorens er signalen zijn van geheugenverlies of gedragsverandering.

"De kans op dementie op hoge leeftijd kan fiks verlaagd worden door op middelbare leeftijd - vanaf 40 jaar - in te zetten op gezonde leefstijl", zegt Jurn Verschraegen. "Dan gaat het om gezonde voeding, voldoende beweging, matigen met alcohol, niet roken. Daarnaast is het lang cognitief en sociaal actief blijven de basis voor hersengezondheid".

Behalve langer fit blijven roept minister Vandeurzen ook op meer aandacht te besteden aan wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van onze hersenen. "Beweging, geestelijke gezondheid, dementie en revalidatie: het hangt allemaal nauw samen met de mogelijkheden van ons brein. Ons verstand is complexe materie die verder onderzoek verdient", aldus de minister.

De Week van de Zorg zoomt dieper in op "het brein" langs alle kanten. Ze mondt uit in de Dag van de Zorg op zondag 17 maart.