Geopereerd aan een aangeboren hartafwijking, maar toch krijgen patiënten op latere leeftijd weer klachten Dana Ploeger

24 augustus 2018

13u29

Bron: Trouw 0 Medisch Jonge hartpatiëntjes werden in de jaren zeventig beter door een operatie. Maar nu ze ouder worden, krijgen ze opnieuw klachten. Dat hadden artsen niet voorzien.

Marco van Sluijs is net 46 jaar geworden, een leeftijd die hij nooit voor mogelijk had gehouden. "Ik ben geboren met een gaatje in het hart en transpositie van de grote vaten: een bouwfout van mijn hart. Daar merkte ik als kind niet zoveel van. Ik had een vrij gewone jeugd, maar vanaf mijn dertigste lag mijn leven ineens stil. Ik hoestte elke dag bloed op en kon niets meer. Ik was zo slap als een vaatdoek. Ik leefde meer niet dan wel."

