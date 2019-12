Geneesmiddel dat complexe handchirurgie kan vermijden niet meer beschikbaar in België HAA

11 december 2019

17u23

Bron: Belga 0 Medisch Het UZ Leuven is niet te spreken over het feit dat de Amerikaanse producent van het geneesmiddel collagenase om economische redenen gestopt is met de levering ervan in België. "Dankzij dit middel kon het aantal handoperaties voor de ziekte van Dupuytren worden gehalveerd", aldus prof. Ilse Degreef, handchirurg in dit ziekenhuis.

Bij de ziekte van Dupuytren trekken de vingers krom, omdat er harde strengen bindweefsel in de handpalm ontstaan. De aandoening komt voor bij 1 op de 3 vijftigplussers, en bij 1 op de 10 zijn de problemen zwaar. Geen enkele behandeling garandeert vandaag een definitief resultaat. Er bestaan weliswaar complexe chirurgische ingrepen, maar de ziekte kan steeds opnieuw opspelen en herhaalde operaties zijn risicovol. Patiënten hebben bovendien ook nadien nog last van problemen zoals stijfheid in de hand, littekenpijn, gevoelsstoornissen en doorbloedingsproblemen.

Artsen en onderzoekers zoeken daarom naar efficiëntere oplossingen. "Een van die oplossingen is collagenase dat in ons land na decennialang onderzoek werd ingevoerd, erkend en vergoed. Dankzij dit middel kon het aantal operaties worden gehalveerd, wat onder meer zorgde voor een sterke daling van het aantal arbeidsongeschikte patiënten. Door de stopzetting van de levering moeten veel patiënten, bij wie dit met dit geneesmiddel had kunnen vermeden worden, toch een ingreep ondergaan", aldus Degreef die ook vreest voor wildgroei van onbewezen en soms risicovolle behandelingen.