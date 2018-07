Gemuteerd hiv-virus kan sneller leiden tot aids: “Het lijkt alsof het virus kwaadaardiger is geworden” kv

27 juli 2018

21u22

Bron: CBC, The Guardian 1 Medisch Gemuteerde stammen van het hiv-virus die de ronde doen in de Canadese provincie Saskatchewan kunnen sneller leiden tot aidsgerelateerde ziekten, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Aids, werd gevoerd nadat artsen Saskatchewan alarm sloegen. “Sommige college-artsen in Saskatchewan deelden mee dat ze gevallen zagen van mensen die besmet waren met hiv en heel snel heel erg ziek werden”, zegt Zabrina Brumme, hoofdauteur van de studie en professor aan de Simon Fraser University in Vancouver. “Het leek bijna alsof er iets duidelijk kwaadaardiger aan het virus was.”

Immuunresistente mutatie

Onderzoekers van het BC Centre for Excellence in HIV/Aids vergeleken meer dan 2300 hiv-sequenties uit Saskatchewan met datasets uit Canada en de VS. Ze stelden vast dat 98 procent van de sequenties uit Saskatchewan minstens één grote immuunresistente mutatie hadden ondergaan.

Eerder onderzoek toonde al aan dat hiv-stammen zich aanpassen aan hun gastpopulaties in de hele wereld, maar het gebeurt vaak zo traag dat er weinig reden to bezorgdheid is. “In andere gevallen gebeurt het sneller en moeten we ons wel zorgen maken”, zegt Brumme.

Patiënten van inheemse origine

Het gemuteerde virus dat de ronde doet in Saskatchewan is niet besmettelijker, maar beïnvloedt wel hoe snel het virus zich ontwikkelt als het niet behandeld wordt.

Bijna 80 procent van de patiënten in de provincie zijn van inheemse origine, maar dat betekent niet dat het gemuteerde virus enkel voor hen een gevaar vormt. “We willen duidelijk maken dat hiv-stammen in Saskatchewan het potentieel hebben om sneller een ziekte te veroorzaken, punt. Het maakt niet uit wie je bent”, licht Brumme toe. “Dit is geen gezondheidsprobleem dat zich beperkt tot een specifieke groep mensen. Dit is nieuws dat er een ziekteverwekker is; de stammen zijn kwaadaardiger op deze locatie.”

Behandeling werkt

Hoewel het nieuws verontrustend is, werkt de reeds bestaande hiv-behandeling ook voor de immuunresistente stammen. “Als mensen de behandeling krijgen, zullen ze dezelfde resultaten hebben als iemand anders. En bovendien hebben ze het bijkomend voordeel dat ze die stammen niet doorgeven aan andere mensen”, zegt Jeffrey Joy, onderzoeker bij het BC Centre for Excellence in HIV/Aids.

De hiv-cijfers van Saskatchewan zijn al jaren erg verontrustend: het aantal besmettingen bij mensen van inheemse origine ligt er bijna elf keer hoger dan het nationale gemiddelde. Nochtans maakt de inheemse bevolking slechts 16 procent uit van het totale aantal inwoners van Saskatchewan. De besmettingen zijn vaak het gevolg van druggebruik via injectienaalden.