Gemberthee kan je van slechte adem afhelpen volgens nieuw onderzoek KVDS

01 augustus 2018

09u11 2 Medisch Ook soms last van een slechte adem? Dan moet je misschien eens gemberthee proberen. Wetenschappers van de Technical University of Munich (TUM) hebben ontdekt dat gember een stof bevat die een enzym in ons speeksel stimuleert, dat slecht ruikende componenten afbreekt.

De stof luistert naar de naam 6-gingerol en is ook verantwoordelijk voor de scherpe smaak van gember. Volgens professor Thomas Hofmann – die het onderzoek leidde – verzestienvoudigt ze de aanwezigheid van het enzym sulfhydryl oxidase 1 in ons speeksel in amper enkele seconden. En dat enzym valt slecht ruikende zwavelhoudende componenten in onze mond aan.

Frisse adem

Het resultaat is een frisse adem. De stof kan ook de sterke nasmaak van bepaalde voedingsstoffen doen verdwijnen, zoals koffie.





Het onderzoek zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe producten voor de mondhygiëne, volgens Hofmann.