Gemalen boomschors helpt bij ADHD Lieve Van Bastelaere

04 juli 2019

15u42 0 Medisch Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen onderzoeken of boomschors kan helpen bij ADHD. Al 35 jonge kinderen tussen 6 en 12 jaar nemen deel aan het experiment.

De schors van de Franse maritieme pijnboom - gemalen tot poeder en gegeven in de vorm van een pilletje - zou de symptomen van ADHD kunnen milderen. Dat heeft een Slovaakse studie eerder al aangetoond. “Schors van de Franse maritieme pijnboom kan helpen dankzij de polyfenolen die het bevat. Dat zijn stoffen die we bijvoorbeeld ook terugvinden in groenten en fruit. Het zijn de ‘goede’ stoffen in rode wijn. Polyfenolen werken op een positieve manier in op het immuunsysteem én verminderen de oxidatieve stress. En laat dat nu net twee zaken zijn waar mensen met ADHD mogelijk meer last van hebben dan anderen”, zegt onderzoeker Annelies Verlaet. Zij maakt deel uit van de onderzoeksgroep NatuRA van het departement farmaceutische wetenschappen van de UAntwerpen.

