Geestelijke gezondheidszorg wil ook na coronalockdown meer inzetten op afstandsbegeleiding

19 juni 2020

10u44

Bron: Belga 0 Medisch De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CCG) in Vlaanderen schakelden tijdens de coronacrisis massaal over naar begeleiding op afstand. Dat blijkt vrijdag uit een bevraging van Zorgnet-Icuro. Voor bepaalde doelgroepen bleek die aanpak erg succesvol, en daarom vragen de centra aan de Vlaamse overheid om een regelgevend kader uit te werken om de combinatie van begeleidingen op afstand en fysieke contactmomenten mogelijk te maken.

De formule van begeleiding op afstand bleek vooral goed aan te slaan in de verslavingszorg. Zorgnet-Icuro vergeleek het totaal aantal contacten van de CGG in de periode tussen 16 maart en 31 mei dit jaar met dezelfde periode in 2019. In de verslavingszorg nam het aantal toe met 21 procent. Dit jaar ging het vooral over beeldbellen, telefoongesprekken en korte face-to-face-contacten. “Bepaalde cliënten die anders minder stipt opdagen, waren nu meestal aanwezig”, klinkt het bij Zorgnet-Icuro. “Verder spraken cliënten met hoge schaamtegevoelens meer vrijuit doordat er tijdens een telefonisch gesprek of bij beeldbellen minder oogcontact is”, klinkt het.

Jongeren

Voor alle doelgroepen samen was er een daling van 6,6 procent in het aantal cliëntencontacten. De begeleiding op afstand deed bijvoorbeeld meer kansarmen uit de boot vallen, bij gebrek aan beschikbare hardware. Ook het bereiken van kinderen en jongeren verliep minder vlot. Het aantal contacten met hen nam af met 14 procent. “Voor jonge kinderen biedt beeldbellen geen alternatief voor spel- of gezinstherapie. Jongeren vinden het dan weer oncomfortabel om vanuit de thuissituatie te praten”, luidt de verklaring.

De CCG onthouden van de lockdownperiode dat online methodieken voor een aantal cliënten een meerwaarde kunnen bieden. Face-to-face-contacten blijven noodzakelijk, maar in de toekomst kan een gemengde hulpverlening worden uitgewerkt. De centra vragen aan de Vlaamse overheid om daarvoor een duurzaam financieel en regelgevend kader uit te werken.

