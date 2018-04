Geen eerstehulpkoffer bij de hand? Geen probleem! Deze alledaagse middeltjes helpen je volgens het Rode Kruis uit de nood SI

29 april 2018

13u51

Bron: Rode Kruis Vlaanderen 0 Medisch In geval van nood heb je niet altijd een eerstehulpkoffer bij de hand. Het Rode Kruis geeft op haar website dan ook een aantal handige tips over welke huishoudmiddeltjes je ook kan gebruiken, wanneer iemand bijvoorbeeld een brandwonde oploopt of een hevige bloeding heeft.

Wanneer iemand zich verbrandt en er geen water in de buurt is om de wonde af te koelen, kan je ook sap, bier of melk gebruiken. Eigenlijk is elke koude vloeistof goed om de wonde af te koelen tot er koud of lauw stromend water in de buurt is. Het belangrijkste is dat de wonde gekoeld wordt. Het Rode Kruis wijst er ook op dat je de wonde minstens 10 minuten lang moet laten afkoelen, anders heeft de behandeling weinig invloed. Het beste is om de wonde gewoon te verkoelen tot de pijn verlicht is.

Na het verkoelen, is het belangrijk om de wonde af te dekken. Daarvoor kan vershoudfolie gebruikt worden, maar als je dat niet bij de hand hebt, zijn een proper plastic boodschappenzakje of een diepvrieszakje ook goed. Hoewel de zakjes niet blijven kleven, vormen ze wel een barrière tegen infecties. Het spreekt voor zich dat deze middelen enkel als tijdelijke afdekking gebruikt kunnen worden tot er gespecialiseerde hulp voorhanden is.

Hevige bloeding

Als iemand een hevige bloeding heeft en er geen verbanddoeken in de buurt zijn om druk uit te oefenen op de wonde, kunnen een t-shirt of een keukenhanddoek evengoed dienstdoen als drukverband. Je zorgt er dan voor dat de bloedstroom gestopt of op zijn minst vertraagd wordt. Het is belangrijk dat dat snel gebeurt om het bloedverlies tegen te gaan. In afwachting van verbandmateriaal kan je op de wonde drukken met je handen. Om infecties tegen te gaan, doe je dan best wegwerphandschoenen aan.

Diabetes

Is er een diabeet die hulp nodig heeft, maar heb je geen glucosetabletten binnen handbereik? Dan kunnen fruitsap, suikerklontjes, snoepjes en frisdrank ook hulp bieden. Let er wel op dat de frisdrank geen light-variant is.

Hoofdwonde

Heeft iemand zijn hoofd gestoten en is er geen ijszak in de buurt? Gebruik dan een zak diepgevroren groenten zoals bijvoorbeeld erwtjes. Als je een kledingstuk doorweekt met koud water en het nadien goed uitwringt, kan ook dat gebruikt worden om tegen het hoofd te houden. Eigenlijk kan je zowat alles gebruiken, zolang het maar koud is en je er een handdoek rond wikkelt. Je mag een wonde maximaal 20 minuten verkoelen.

Meer over gezondheid

gezondheidsorganisaties